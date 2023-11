Cuando un boxeador conquista un campeonato mundial, la proeza viene acompañada por reconocimientos y fama. Sin embargo, eso no conmueve a Subriel Matías.

El púgil no vacila en admitir que la principal motivación para sacrificar tiempo alejado de sus tres hijas entrenado fuera de Puerto Rico descansa en los beneficios económicos que obtiene en cada pelea. Matías reflexionó sobre las pisadas que ha dado en el deporte, los momentos altibajos y cómo pasa revista sobre lo que ha logrado.

Matías viene de completar su primera exitosa defensa de la faja júnior wélter (140 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con un nocaut técnico sobre Shohjahon Ergashev el 25 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

PUBLICIDAD

“Siempre he dicho que no estoy en el boxeo para hacer historia, estoy más bien por la necesidad. El boxeo es un trabajo para mí, para sacarle el mayor provecho y decir que hice lo que pude”, compartió Matías (20-1, 20 KO).

“No ando buscando elogios de la gente, no hacer historia, más bien un trabajo”, agregó.

Subriel Matías venció a Shohjahon Ergashev en su primera defensa titular. ( Amanda Westcott/SHOWTIME )

Matías ha soportado una montaña rusa de emociones durante los pasados años. En el 2019 tuvo que lidiar con la tragedia de Maxim Dadashev, quien falleció a raíz de los golpes que recibió durante el pleito con Matías. Luego, en el 2020, sufrió una derrota que frenó su avance hacia una pelea titular.

No obstante, encontró su norte y ahora que es campeón mundial, está centrado crear la fortuna que le representaría la oportunidad de darle una calidad de vida a su familia.

“Si fuese por la historia, mi nombre está en los libros de los campeones de Puerto Rico, cosa que muchos no veían que podía hacer. Desde que inicié, siempre he dicho que me busquen las peleas que económicamente representan buen dinero. No soy hipócrita para decir que estoy para hacer historia, para obtener gloria. El día que me retire logrando historia, pero no buen dinero, mis hijas no comen. No podría sostener una familia. Esto es más una necesidad”, recalcó.

Matías reconoce las grandes bolsas de dinero le esperan cuando alguno de los otros campeones de la división esté dispuesto a enfrentarlo. De hecho, al concluir la reyerta contra Ergashev, hizo un llamado para que den un paso alfrente.

“Ellos quisieron tenerme en sus planes. Cualquier campeón quiere barrer la división y para hacerlo hay que pelear contra los otros campeones. Cuando dicen que no, eso me dan entender que son unos cobardes y me están evadiendo. Mi intención es limpiar la división y sé que lo haré”, concluyó.