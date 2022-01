Para Subriel Matías, el margen de error será minúsculo cuando enfrente por segunda vez a Petros Ananyan.

El púgil puertorriqueño buscará el desquite ante el responsable de su primera derrota en el boxeo rentado. En febrero de 2020, Ananyan se apuntó una decisión unánime, revés que frenó las aspiraciones de Matías hacia una pelea titular en las 140 libras.

Casi dos años después, Matías asegura que la historia será distinta cuando tenga de frente a Ananyan durante la pelea semiestelar de la cartelera que tendrá como escenario el Borgata Hotel and Casino en Atlantic City, Nueva Jersey. La misma será televisada por Showtime.

“Estoy ansioso de corazón. Esta revancha era necesaria tanto para mí, como para mis fanáticos y los que me están dando la oportunidad”, confesó Matías (17-1, 17 KO).

El momento del primer encuentro, Matías ocupaba una de las primeras posiciones en las clasificaciones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 140 libras. Sin embargo, vino la derrota ante un oponente que subestimó.

“Se me subió el ego. Recibí una lección y coger una derrota es lo mejor que me ha pasado. Entiendo que era necesario y ahora me toca arreglarlo con un resultado que responda todas las preguntas”, dijo.

Ocho meses después del revés, Matías regresó a la ruta ganadora deteniendo al entonces invicto Malik Hawkins en seis asaltos. Luego, también detuvo a Batyrzhan Jukembayev en ocho episodios. De hecho, Matías está nuevamente arriesgando un potencial combate por la faja de la FIB dado a que ocupa el segundo puesto en las clasificaciones, mientras que Ananyan no aparece entre los primeros 15.

“Muchos campeones han tenido derrotas. No quiero decir que esta vez vaya a perder porque estoy más ansioso y preparado para que sea lo contrario, pero definitivamente que no hay espacio para errores. Pude haber esquivado a Ananyan, pero siento que es algo que debo hacer”, afirmó.

Matías, sin embargo, entiende que Ananyan no es un obstáculo.

“No lo veo así. Al contrario, creo que una vez complete lo que tengo que hacer, dejaré claro quién es el orgullo del barrio Maternillo (Fajardo). Quisiera decir que estoy cerca a la pelea de título, pero desconozco los planes que tiene el indiscutible (Josh Taylor). Sé que este año, se dará”, sostuvo.

Matías compartió que es consciente de los errores que le costaron la derrota ante Ananyan.

“Las acepto. Soy un varón a quien le enseñaron que no se le puede echar la culpa a otros. Sé lo que hice y prometo que esta vez no tengo ningún tipo de excusas. Ananyan sabe que tendrá frente a mi una oportunidad grandísima, entiendo que duro 18 meses sin pelear después de ganarme. Cualquier otro boxeador hubiese aprovechado ganarle al quien en aquel momento estaba dos o tres en las clasificaciones para pelear más seguido. Hice dos peleas contra dos invictos y eso dice mucho. Que venga bien preparado y gane el mejor”, concluyó Matías.