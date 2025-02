Fajardo. A partir del momento en que Subriel Matías (21-2, 21 KOs) lance este sábado sus primeros golpes contra el mexicano Gabriel Gollaz Valenzuela (30-3-1, 17 KOs) en el Coliseo Tomás Dones, de Fajardo, el ensordecedor ruido del público probablemente retumbará hasta el gimnasio Fito Ramos, ubicado a solo pasos de la instalación deportiva.

Allí, Matías se puso los guantes por primera vez mucho antes de ser campeón mundial o ser reconocido como “El Orgullo de Maternillo”, por lo que su esperado regreso a su pueblo natal, luego de cinco años, será uno lleno de nostalgia.

“Esto es Fajardo. Aquí me hice. De hecho, el gimnasio Fito Ramos, que es donde yo me formé, queda en la parte de atrás del coliseo. Allí, yo entrené con José Ramón Martínez. Estas son mis raíces. Me trae mucha nostalgia porque paso por allí a menudo, ya que la pista queda cerca. Ver ese gimnasio siempre me recuerda las veces que allí me dijeron que iba a ser campeón y haberlo logrado para mí es un sueño”, contó Matías a Primera Hora antes de una conferencia de prensa en el Centro de Usos Múltiples de la Alcaldía de Fajardo de cara a su próxima pelea.

PUBLICIDAD

Esta vez, Matías buscará continuar su ruta hacia la reconquista del campeonato mundial superligero (140 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que perdió el año pasado en Manatí ante Liam Paro, cuando enfrente a Gollaz Valenzuela en una eliminatoria por una oportunidad para disputar ese título.

“Ha sido un proceso que he tomado muy en serio, como se merece. Es una gran oportunidad para demostrar que no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantas y eso es algo que quiero marcar a las nuevas generaciones”, compartió.

“No importa si tú pierdes. No tienes que tener un récord bonito para tener una gran carrera”, añadió.

Desde su dolorosa derrota ante Paro, Matías ha realizado varios cambios para volver a coronarse en las 140 libras, comenzando por su entrenador, Nelson Adams Jr., quien debutó en su esquina en la pelea anterior contra el tijuanense Roberto Ramírez. Pero estos dos se conocen muy bien debido a que Adams, de 33 años, entrenó con Matías en el gimnasio Fito Ramos desde que tenían nueve años.

“Nelson es nuevo en mi esquina ante el ojo del fanático, pero en realidad no. Yo empecé con su papá y, en 2014, estuve con él en aficionado. Tenemos química y creo que eso se va a ir reflejando en cada combate”, sostuvo.

En busca de retomar antiguas herramientas

Adams Jr., por su parte, comentó que, al asumir el rol de entrenador de Matías, su objetivo era añadir más herramientas a su arsenal para que, cuando se mida a púgiles como Paro, pudiera hacer los ajustes necesarios. Algo que no pudo evidenciarse en el pasado pleito contra Ramírez porque terminó en el segundo asalto por nocaut.

PUBLICIDAD

“Para esta pelea, ha sido un proceso de continuidad. La pelea pasada se acabó rápido y quizá no se pudo observar alguna mejoría. La gente piensa que, como dicen por ahí, un zorro viejo no aprende nuevos trucos, pero realmente estamos retomando recursos que Subriel había dejado en el camino”, aseguró Adams Jr.

“Subriel es un peleador que pelea a las dos guardias. Es derecho, pero también se mueve a lo zurdo. Es un peleador que, aunque vaya para al frente, tiene sus laterales y un buen movimiento de piernas, pero sabemos que es un guerrero y a la hora de la verdad le gusta guayar”, abundó.

A parte de Matías, otros boxeadores del patio se pondrán los guantes este sábado en la cartelera organizada por Fresh Productions Boxing y Salitas Promotions.

En la coestelar, Alfredo “Ojo” Santiago (16-2, 7 KOs) defenderá el campeonato NABO superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Javier Fortuna (39-5-1, 28 KOs) en un duelo entre dominicanos pactado a 10 asaltos.

El arecibeño Néstor Bravo (23-0, 16 KOs) también arriesgará el título Intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al sudafricano Xolisani Ndongeni (32-6, 19 KOs) en otro pleito a 10 rounds. El evento lo abrirán los estadounidenses Pryce Taylor (6-0, 4 KOs) y Trevor Kotora (4-3-1, 1 KOs).

La reyerta será transmitida a nivel mundial por la plataforma de streaming DAZN y los boletos pueden ser adquiridos en Ticketera.com.