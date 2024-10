Cataño. La relación de Subriel Matías con la promotora Matchroom Sports del británico Eddie Hearns acabó con la inesperada derrota del boricua en Manatí, en la cartelera que fue montada por el mismo Hearns en unión con Fresh Production Boxing.

El promotor de Matías, Juan Orengo, de Fresh Production Boxing, no afirmó este martes que la relación finalizó. Sí la dio a entender.

“Subriel perdió. Sigo siendo su promotor”, dijo Orengo antes de mencionar que aceptaría una revancha con Liam Paro aquí en marzo si el australiano gana en diciembre aquí y su púgil gana en noviembre en Bayamón.

“Lo que pasó fue que en las derrotas todo el mundo se aleja. Yo estoy con mis peleadores en victorias y derrotas”, agregó.

PUBLICIDAD

Tras ‘la mala noche’ de Matías en junio pasado, en la que cayó ante Paro, Matchroom Sports cortó con Matías.

Paro, mientras, está desde el 2021 con la compañía, que anunció el lunes que el australiano vendrá a defender en Puerto Rico, casi un mes luego de que Matías intente el 9 de noviembre regresar a la ruta ganadora.

Preguntado sobre cómo describe la relación que tuvo con Matchroom, Orengo utilizó su compañía promotora Fresh Production Boxing como base para la descripción.

“Nací en el negocio. No he trabajado para la gente. Trabajo para mí. Matchroom tiene los mismos elementos que yo, que es promocionar a nivel mundial. He hecho artistas mundialistas. Los boxeadores que he tenido los ha conocido el mundo entero. El mérito que le puedo dar a Matchroom es el que me doy a mí“, dijo.

Subriel Matías sufrió el segundo revés de su carrera el pasado junio en Manatí. ( Nahira Montcourt )

Orengo dijo que la relación de Matías con Matchroom Boxing comenzó para la pelea en junio ante Paro y finalizó ese día, con la inesperada derrota del boricua.

“Nosotros lo que hicimos con Matchroom fue esa pelea solamente. La derrota nos cogió por sorpresa”, dijo.

Por su parte, Orengo dijo que tiene su plan calendarizado, comenzando con la cartelera en noviembre en Bayamón para encarrilar a los peleadores en la atención mundial y capitalizar ese momentum con otra cartelera aquí en marzo.

En noviembre pelean aquí Matías, Manny Rodríguez y Jeyvier Cintrón, entre otros, en el Coliseo Rubén Rodríguez. Sobretodo, los excampeones Matías y Rodríguez buscan encarrilar sus rutas hacia nuevas oportunidades de pelear por títulos mundiales.

“Los tres van a tener la oportunidad de escalar esa noche de noviembre y prepararse para marzo, para cuando tenga otra fecha. A mí lo que me gusta hacer son peleas titulares. Vamos a hacer ofertas a todos los campeones a que vengan a esa fecha de marzo”, dijo.