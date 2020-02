Una de las principales testigos de Banco Popular de Puerto Rico estuvo en el estrado en la continuación de las vistas para resolver una Solicitud Urgente de Remedio Provisional de Aseguramiento de Deuda que pretende apropiarse de propiedades, autos y cuentas bancarias para satisfacer una millonaria deficiencia de colateral en una línea de crédito que Félix 'Tito’ Trinidad mantiene con la institución financiera desde el 2013.

Zaida Montalvo, quien hasta agosto de 2019 fue asesora senior de la división de manejo de inversiones de Banco Popular, confirmó que estuvo involucrada directamente en el proceso para transferir las cuentas de Trinidad desde Wells Fargo a Popular. De hecho, José 'Pepe’ Ramos, exasesor de Trinidad, fue quien inició los contactos con Montalvo.

“Ramos buscaba opciones en distintas casas de corretaje para transferir una carta de clientes, entre ellos Trinidad”, recordó.

Montalvo sostuvo en su testimonio que Ramos poseía en aquel entonces cuatro o cinco clientes. Trinidad tenía una línea de crédito con Wells Fargo por poco menos de $22 millones y la idea era transferir las cuentas con los activos y el dinero en efectivo ($5 millones) a Popular y a su vez, abrir una nueva línea de crédito. Según Montalvo, hubo una reunión en un negocio en Cupey donde estuvieron presentes Trinidad, Ramos y Alberto Castañer, ejecutivo de Popular Securities, rama que maneja inversiones de acciones del banco.

“Nos reunimos, Trinidad firmó los documentos y cada cual tomó su propio rumbo. La reunión pudo haber durado una hora”, dijo Montalvo.

Esa transacción ocurrió en noviembre de 2010. No obstante, en el 2013 surgió a relucir una deficiencia de poco más de $2 millones en los valores contra la línea de crédito. La misma fue aumentando paulatinamente hasta alcanzar los $8.3 millones al 24 de febrero de 2020.

Aun así, Trinidad recibe $163,550 mensuales por concepto de dividendos e intereses. Parte del dinero se destina para los pagos de unas hipotecas y el principal de la línea de crédito. El sobrante es depositado en una cuenta en Scotiabank para los gastos personales y ordinarios de Trinidad.

Montalvo sostuvo que le consultó con Trinidad sobre la posibilidad de vender propiedades y otros valores para satisfacer el déficit. El múltiple campeón mundial no aceptó. Además, Montalvo indicó que le recomendó a Trinidad hacer unos ajustes en los gastos. De hecho, reconoció que fue testigo de cuando Ramos le presentó a Trinidad la idea de volver al ring por $3 millones a pesar de que llevaba cinco años retirado.

“Fue una propuesta que trajo Ramos a la mesa. No tuve objeción como alternativa, pero luego resultó que Trinidad tenía una condición que no le permitía volver al boxeo”, recordó Montalvo.

En el 2013, Trinidad le envió por escrito una propuesta a Popular con varias alternativas para atender la deficiencia. Montalvo destacó que la misma no fue aceptada dado a que una era transferir los activos a HJ Sims, una compañía dedicada al manejo de cuentas de inversiones.

A preguntas de Eric Quetglas, abogado de Trinidad, Montalvo reconoció que Banco Popular no vio con buenos ojos las ideas.

“Trató de transferir el colateral a otra casa de corretaje, pero Banco Popular no lo aceptó porque eso significaba salir de los colaterales de una línea de crédito”, admitió la exempleada de Popular. “También pretendió modificar unas hipotecas activas, pero otros bancos no hacen ese tipo de transacciones. Popular ha sido condescendiente con Trinidad porque el banco tiene todo el derecho a embargar los colaterales tres días después de que surja la deficiencia y no ha sido así. Se llevaron a cabo múltiples conversaciones y reuniones para negociar las alternativas para cubrir la deficiencia”, agregó.

Montalvo insistió en las ventas de propiedades para inyectarle capital a la línea de crédito como principal alternativa.

“Se discutió la posibilidad de vender o incluso de alquilar un apartamento que tenía para abonar a la línea de crédito, pero tampoco ocurrió. Sabemos que Trinidad vendió varias propiedades y su residencia principal quedó salda con un dinero que le prestó su papá”, precisó.

El juez Arnaldo Castro Callejo cerró los trabajos el viernes a las 5:00 p.m. y recordó que las vistas de continuación serán del 4 al 8 de mayo en la sala 602 del Tribunal de Primera Instancia en San Juan.