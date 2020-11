El británico Kell Brook representa un reto que el invicto Terence “Bud” Crawford deberá superar para mantener su sitial com el mejor boxeador libra por libra del mundo.

Este sábado, Crawford tendrá la oportunidad de sacarlo del camino cuando arriesgue el cetro de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), version de las 147 libras, en el combate estelar de la cartelera que tendrá como escenario la ‘burbuja’ en el MGM Grand en Las Vegas, Nevada. El enfrentamiento será transmitido en vivo por ESPN y ESPN Deportes desde las 11:00 p.m., hora de Puerto Rico.

“Él (Brook) puede decir que nunca he enfrentado a alguien como él, y puedo decir que él nunca ha enfrentado a alguien como yo. Él no es el único oponente que entra a una pelea pensando que me va a noquear, así que eso no es nada nuevo para mí. Simplemente tendrá que estar a la altura de sus palabras. No soy quien se rinde en una pelea, pero no puedo decir lo mismo de él. Le deseo lo mejor”, dijo Crawford (36-0, 27 KO) durante la conferencia para promover el evento de Top Rank.

“Siempre he sentido que soy el mejor peleador libra por libra del mundo. Peleo para obtener la victoria, no importa cómo venga. Lo mío es salir y asegurarme de obtener la victoria”, agregó.

Brook (39-2, 27 KO), por su parte, regresa a la división welter después de hacer tres peleas por encima de las 152 libras.

“He estado buscando esta pelea durante mucho tiempo. Estoy más que listo. Estoy en la mejor condición de mi vida y listo para convertirme en un dos veces campeón del mundo. Soy como un buen vino. Estoy mejorando a medida que envejezco”, afirmó Brook, quien sufrió derrotas a manos de Gennedy Golovkin (2016) y Erros Spence Jr (2017).

“Será grandioso para el Reino Unido si logro convertirme en campeón mundial contra el peleador número uno del mundo. Sé quién es Terence y, por ello, me he preparado de la manera que lo hice. Soy un gran peso welter y puedo golpear con ambas manos. Todo el trabajo se ha hecho y es hora de actuar”, concluyó.

Los estelaristas se verán las caras el viernes en la ceremonia de pesaje.