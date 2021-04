El boxeador puertorriqueño Thomas Dulorme (25-4-1, 16 KO) no tiene la intención de ser un escalón para el lituano Eimantas Stanionis (12-0, 9 KO) cuando se enfrenten durante la cartelera del sábado en el Mohegan Sun en Uncasville, Connecticut.

De hecho, advirtió que el bando de Stanionis erró al aceptar el combate eliminatorio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división wélter (147 libras).

“A veces me toca bailar con el más feo. Esta pelea lamentablemente es así. Me quieren usar para que Stanionis coja un impulso y no puedo permitir eso. He peleado contra los mejores de la división, tengo el poder y la inteligencia para anular lo que quieren hacer”, sostuvo Dulorme desde Uncasville.

Dulorme tiene balance de 2-2-1 en sus pasados cinco compromisos y sabe que no hay espacio para un revés ante Stanionis.

“Será una buena pelea. Stanionis es agresivo y fuerte, pero hice un buen trabajo en el gimnasio, como siempre, para dar un buen show y llevarme la victoria. No estoy decepcionado con el trabajo hecho. Siempre he dado shows para el público, me siguen llamado y elegimos las peleas que pensamos son las mejores para mí. Todo estará bien porque las cosas llegarán en su momento”, dijo.

“Tengo la experiencia y trabajo duro en el gimnasio. Stanionis hizo muchas peleas como aficionado, pero no es lo mismo en las profesionales. Pienso que mi ventaja en experiencia será la diferencia”, agregó.

Thomas Dulorme, de frente en esta foto de archivo, ha incorporado a su equipo de trabajo al entrenador cubano Ismael Salas.

En su pasado compromiso, Dulorme perdió por decisión unánime ante Jamal James cuando disputaron el cinturón interino de la AMB. Entre los cambios que incorporó a su grupo tras esa pelea fue reclutar al entrenador cubano Ismael Salas, quien también trabaja con el puertorriqueño Félix “Diamante” Verdejo, entre otros.

“Desde mi última pelea, comencé a trabajar con Salas. Hemos hecho cosas nuevas en el gimnasio, como cosas técnicas con las piernas y los movimientos, además de mejorar la defensa. Cosas que hemos repetido en el gimnasio. Nunca había trabajado con Ismael y él se enfatiza en repetir lo mismo y eso es bueno porque te perfecciona en algo que realmente servirá y no quedarte a la mitad”, concluyó.

La función del sábado será transmitida por Showtime desde las 9:00 p.m.