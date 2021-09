Para Ángel “Tito” Acosta, la espera para retar a Junto Nakatani por el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión mosca, ha sido eterna. Sin embargo, el puertorriqueño está a ley de unas horas para finalmente observar en la esquina contraria al campeón japonés.

“Estuve desde el 2020 esperando esta oportunidad. Estoy un poco ansioso, pero tranquilo porque hice el peso (112 libras) sin problemas, el trabajo está hecho y confiado de que esa noche saldré con la victoria”, sostuvo Acosta desde Tucson, Arizona, sede de la cartelera de esta noche que tendrá como escenario el Casino del Sol.

El duelo debió ocurrir a principios del 2021, pero por los contratiempos por la pandemia del COVID-19, el mismo permaneció en un limbo. Acosta optó por hacer una pelea preparatoria. El pasado marzo enfrentó a ocho asaltos al mexicano Gilberto Mendoza, a quien derrotó por decisión unánime.

Miguel Cotto (al centro) estará presente durante el evento que tendrá como escenario Casino del Sol en Tucson, Arizona.

“Me vino bien hacer esa pelea porque tuve más tiempo para mirar mi rival (Nakatani). Me siento confiado y seguro del trabajo que hicimos. La gente de Puerto Rico me está apoyando para que llegue con ese título y así lo haremos”, destacó.

Acosta (22-2, 21 KO) resaltó las aportaciones que hizo el entrenador Joel Díaz, quien pasó a ocupar el lugar dejado por Juan Muciño, quien falleció el pasado junio por complicaciones de salud a raíz del coronavirus.

“Se hizo un trabajo superbueno que dará muchos resultados. Joel ha trabajado con otros campeones mundiales saldré así que estoy tranquilo y concentrado”, aseguró.

El combate será transmitido por ESPN+.