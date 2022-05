El excampeón mundial Ángel “Tito” Acosta tiene la intención de regresar a la ruta ganadora el próximo 12 de mayo cuando enfrente al también puertorriqueño Janiel Rivera durante una cartelera en Indio, California.

El pasado septiembre, Acosta perdió a manos de Junto Nakatani por nocaut técnico cuando retó al japonés por la faja mosca (112 libras) de Organización Mundial de Boxeo (OMB). Durante el pleito, el boricua recibió un golpe en la nariz que le provocó un severo sangrado y, por ello, no pudo continuar luego de cuatro asaltos.

“Para esa pelea estuve pasado por muchas situaciones. Mi suegro (Juan Muciño) falleció el mes antes. También no me acoplé bien al cambio de entrenador. Ahora estoy más acoplado, me llevo bien con todos y estamos bien unidos”, compartió Acosta desde California.

PUBLICIDAD

Joel Díaz se hizo cargo de la preparación de Acosta luego del repentino fallecimiento de Muciño.

“Estoy más acostumbrado al plan de Joel. También siento más confianza en decir las cosas. Antes, si estaba cansado para entrenar, no me atrevía decirlo, pero ahora tengo más confianza”, dijo.

Rivera (18-8-3) ha perdido los pasados cinco compromisos, incluyendo dos por nocaut. Sin embargo, Acosta no es quien para menospreciar a su rival.

“Todas las peleas las tomo en serio. Entreno bien y me concentro. Janiel fue quien aceptó pelear. Se la ofrecieron y dije que sí. Obviamente, no le puedo decir que no a la compañía porque vengo de una derrota, pero el 12 espero salir con la victoria para nuevamente clasificarme entre los primeros cinco en las 112 libras”, afirmó.

Acosta tiene como meta retar a uno de los campeones en la división mosca, aunque tampoco descarta bajar a las 108 libras.

“Para bajar a ese peso, tendría que ser por la oportunidad de pelear por el título. Ahora mismo Jonathan González es el campeón (OMB). Si me ofrecen esa oportunidad, bajo”, aseguró.

También desea una revancha con Nakatani.

“Me quedé con un mal sabor. El sangrado no me ayudó. No voy a poner excusas porque me agarró con un buen golpes que me lastimó la nariz”, indicó.