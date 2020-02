Durante la continuación de su testimonio en la vista para resolver una Solicitud Urgente de Remedio Provisional de Aseguramiento de Deuda que Banco Popular de Puerto Rico radicó en su contra, Félix ‘Tito’ Trinidad sostuvo que fue bajo la asesoría financiera de José ‘Pepe’ Ramos que optó por transferir el dinero que tenía en Wells Fargo a la institución bancaria puertorriqueña en el 2010.

Según Trinidad dijo en el estrado, la cantidad de dinero ascendía a $44 millones. Sin embargo, esa cifra no fue certificada con un documento oficial. Lo que sí quedó estipulado fue que Banco Popular le concedió una línea de crédito para liquidar una deuda con Wells Fargo por $21.8 millones.

Trinidad estableció en el contrainterrogatorio de su abogado Eric Quetglas, que Ramos estuvo a cargo de realizar las transacciones y, además, supervisar los balances del dinero invertido en Popular Securities.

“Estaba bien contento porque iba a regresar al banco más grande de Puerto Rico. Tanto Pepe Ramos como (la ejecutiva de Banco Popular) Zaida Montalvo me dijeron que tendrían personas especializadas en las distintas áreas para velar por mi capital para que esté seguro. Así lo aseguraron porque mi interés era que mi familia estuviese bien en estos años de mi vida. Ambos me prometieron mucho”, respondió Trinidad a las preguntas de Quetglas.

Asimismo, indicó que Ramos fue la persona encargada a realizar los pagos correspondientes a la línea de crédito. No obstante, en septiembre de 2013 Trinidad pagó $5.6 millones debido a una deficiencia en la línea de crédito. Presuntamente, él mismo lo hizo por recomendación de Ramos.

“Fue duro para mí y mi familia, pero soy un hombre de palabra y pago mis deudas”, indicó Trinidad. “Ramos me dijo que todo estaría bien, pero no fue así”.

Incluso, el múltiple campeón mundial reveló que Ramos le propuso volver al ring para una pelea por la suma de $3 millones.

“Ramos me dijo que la única alternativa que tenía era volver a boxear después de cinco años retirado. Le dije que estaba retirado”, relató.

Trinidad, incluso, recalcó que no conversa con Ramos desde el 2013.

“Contento no estoy con él porque abusó de mi confianza. Se ganó nuestra confianza y mira todo lo que nos hizo. Estuvo conmigo toda mi vida en el boxeo, sabe la manera como nos portamos con él, su esposa y sus hijas. Lo ayudamos, sabe que tengo unas hijas, velo por ellas. Si no tengo dinero no puedo ayudar a mis hijas y a mi familia. Quedó demostrado que ayudaba a mis tías, a mi mamá y a mis primas. No era una millonada, pero tuve que cortar esas ayudas”, resaltó.

No obstante, los abogados de Banco Popular establecieron que Trinidad no atendió la deficiencia en sus valores para cubrir la línea de crédito. Al 24 de febrero, dicha déficit es de $8,298,425, según detalló María Bermúdez, asistente de cuentas de Banco Popular. Entre sus funciones está estudiar las solicitudes de líneas de crédito, así como señalar aquellas que no está en cumplimiento con las guías del banco.

Bermúdez explicó que las deficiencias en las cuentas de Trinidad se detectaron en el 2013 y han seguido creciendo. En el 2014 era de $3,403,000, pero fue aumentando hasta la cifra actual.

Néstor Méndez, abogado de Banco Popular, estableció Trinidad posee 12 propiedades que van desde residencias, terrenos y un edificio comercial. De esa cantidad, solamente tres están hipotecadas. Trinidad reconoció que vendió dos apartamentos y una casa en Ciudad Jardín en Gurabo, pero que no abonó al principal de la deuda ni tampoco colocó algún valor adicional para cubrir el déficit.

“Esa casa (en Gurabo) se vendió para saldar la hipoteca, pero no se hizo un pago ni se colocaron activos adicionales para cubrir la deficiencia”, dijo Trinidad.

La próxima vista será el viernes a las 9:30 a.m. en la sala 602 del juez Arnaldo Castro Callejo. Quetglas anticipó que dos días de vistas no serán suficientes para que el juez resuelva la petición de Banco Popular y posiblemente continuarán el próximo mayo. Las fechas no han sido determinadas.

Mete la mano en fondo de retiro

Por otro lado, el expúgil reveló que en la actualidad se ha visto forzado a retirar dinero de una cuenta de retiro que mantiene en la Federación Internacional de Boxeo (FIB) como fuente de ingreso adicional.

Mientras, Banco Popular declaró a Primera Hora ayer que ha realizado varias ofertas para llegar a un arreglo con Trinidad, el cual éste no ha aceptado, porque según la institución él quiere que se le condone la deuda y se le devuelva la totalidad de los fondos que movió a Banco Popular en el 2010.