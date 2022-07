Bryan “Chary” Chevalier finalmente sentirá el fervor de combatir luego de una prolongada pausa.

El campeón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 126 libras enfrentará a Carlos Padilla (17-11-1, 11 KO) durante la serie “Boxeo al Máximo” con la edición denominada “Encuentro Familiar 2022 de Supermercados Econo” que será la noche el miércoles en el Wyndham Grand Río Mar en Río Grande.

“Cumplo casi un año sin pelear”, dijo Chevalier (16-1-1, 12 KO) después de marcar 133 libras para el duelo a ocho asaltos. “Siempre estoy en el gimnasio tengo o no pelea. Sí me frustré un poco por no pelear porque me daban una fecha, pero al otra parte no aceptaba”.

PUBLICIDAD

Aunque un tanto decepcionado por las constantes cancelaciones, Chevalier no perdió el entusiasmo.

“Nunca tomé la decisión de quitarme. Estoy todos los días en el gimnasio porque lo mío es entrena y pelear. Ahora la compañía (Miguel Cotto Promotions) está de vuelta y el boxeo abrió nuevamente en Puerto Rico”, indicó.

Chevalier confía que la reyerta contra Padilla sea el pie forzado para estar más activo durante el resto del 2022.

“Por lo menos me dieron buenas noticias de que el boxeo está arrancando poco a poco. Ya me dieron varias fechas después de esta pelea y espero seguir activo. La compañía está haciendo todo lo posible. Espero por la oportunidad de pelear por título mundial que es lo que quiero”, afirmó.

Jean Carlos “Lobo’ Torres enfrentará a Breidis Prescot a 10 asaltos. ( Suministrada / MCP )

En otro de los pesajes, Jean Carlos “Lobo” Torres marcó 160 libras para el combate contra Breidis Prescott, quien hizo lo propio en 161 libras. El enfrentamiento será a 10 asaltos.

Además, Jonathan Irizarry (136 libras) irá contra Daulis Prescott (135 libras) a seis episodios, mientras que Harold Laguna (133 libras) medirá fuerzas con Eduardo Meléndez (133 libras) a cuatro vueltas.