El promotor Bob Arum ha perdurado por más de cinco décadas en el boxeo rentado por ser un eterno optimista y no tiene intenciones de cambiar ante la pandemia por el virus COVID-19.

El mandamás de la empresa Top Rank sostuvo que está trabajando en redactar los protocolos en coordinación con las Comisiones Atléticas de Nevada y California con el fin de presentar carteleras de boxeo sin espectadores tan pronto como el próximo junio.

“Confiamos que una vez podamos delinear los protocolos abriremos sin espectadores. Espero comenzar a principios de junio observando por la salud de los boxeadores, las esquinas, los oficiales y técnicos. Confío que durante mayo aprueben las propuestas”, explicó Arum desde su residencia.

“Cada deporte tiene sus problemas, pero se pueden resolver. No me importa la cantidad de peleas que vayamos a dar, mi intención es hacerlas en un ambiente seguro para los peleadores y sus familiares porque no quiero tener en mi consciencia que alguien se contagie y resulte en una muerte”.

Arum sostuvo que el documento que prepara con la ayuda de profesionales de la salud servirá de base para otros estados que también regulan los deportes de combate.

“Estamos redactando los protocolos para que las comisiones lo evalúen y, si es aceptado, los demás promotores se regirán por él. Si una compañía presenta uno mejor, nos dejaríamos llevar por él. Nadie tiene los derechos de autoría. Nuestro interés es ayudar a las comisiones para que podamos proceder con hacer peleas sin espectadores”, afirmó.

La meta de Arum es presentar de dos a tres carteleras semanales a partir de junio. Asimismo, adelantó que los puertorriqueños Félix Verdejo, José Pedraza y Xander Zayas deben estar activos durante el verano.

“Vamos a necesitar una gran cantidad de boxeadores. Así que ellos no deberían esperar hasta el otoño para pelear a menos que sea su elección. Si están listos para junio o julio, los vamos a poner en una cartelera”, advirtió.

En la primera fase, la presencia de la prensa deportiva no será permitida. Asimismo, los jueces serán acomodados a una distancia segura del ring.

Complejos los aspectos económicos

Arum, por otro lado, no se aventuró a ofrecer una cifra de dinero perdido por concepto de las cancelaciones.

“Tratar de hacer un cálculo no tendría propósito. Prefiero invertir el tiempo en trabajar con los protocolos para iniciar sin espectadores. Una vez se tenga una vacuna, podremos volver a la normalidad”, indicó.

Sin embargo, reconoció que, la ausencia de ingresos por concepto de las ventas de boletos significará que algunos de sus colegas enfrentarán una complicada batalla para resumir las funciones, particularmente, sin el apoyo de la televisión.

“Pienso que al principio será un poco más difícil para los promotores pequeños si no tienen los ingresos de televisión, porque es la única manera de financiar las peleas y todos los componentes, pero me siento bien optimista”, explicó.

Las carteleras de Top Rank estarán disponibles por ESPN y, además, por la aplicación ESPN+.