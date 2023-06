Los boxeadores puertorriqueños Henry “Moncho” Lebrón, Omar Rosario y Xander Zayas aseguraron que están listos para “ofrecer un espectáculo” durante la cartelera que Top Rank presentará en el Madison Square Garden en Nueva York la noche del sábado.

La atracción principal del cartel será el duelo entre el británico Josh Taylor y Teófimo López por el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 140 libras.

“Estoy emocionado por la oportunidad de formar parte de una cartelera en la víspera de la Parada Puertorriqueña por segundo año consecutivo”, dijo Lebrón durante la conferencia con los participantes de los combates preliminares.

PUBLICIDAD

El boricua enfrentará a Carlos Ramos a 10 asaltos.

“Será mi primea pelea a esa cantidad y, por eso, trasladamos el campamento a Florida para entrenar junto con Xander y su equipo de trabajo. Estoy más que preparado para dar lo mejor de mi la noche del sábado”, sostuvo Lebrón.

Mientras tanto, Zayas medirá fuerzas con Ronald Cruz a ocho episodios. Para el joven de 20 años será su primero compromiso del 2023.

“Será mi primer fin de semana en la Parada y estoy emocionado especialmente al tener una diversidad de culturas juntas para ofrecerles a los espectadores un show de calidad”, indicó Zayas.

El duelo fue acordado para el pasado abril, pero el puertorriqueño sufrió una lesión que forzó la posposición.

“Esta pelea estaba para ocurrir a principios del año. Me sentí un poco ofendido porque pensé que me estaban empujando al lado, pero se honró el acuerdo. Respeto a Xander y me alegro que la pelea será una realidad”, destacó Cruz. “Esta es la oportunidad que he estado esperando toda mi vida. Me he preparado con ímpetu y no puede esperar para salir y divertirme”.

Además, Omar Rosario irá contra el viequense radicado en Filadelfia, Jan Carlos Rivera, a ocho episodios.

“Esta es una oportunidad para que la gente me siga conociendo porque soy el futuro de las 140 libras”, afirmó.

Los púgiles tienen una cita con la báscula el viernes desde la 1:00 p.m.