El designado secretario de Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones, confirmó que no ha solicitado las renuncias de los integrantes de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico.

Incluso, indicó que tampoco tiene en agenda alterar la composición de la misma, más allá de llenar dos vacantes para alcanzar el tope de siete comisionados. El excampeón mundial Víctor “Luvi” Calleja ha ocupado la posición de presidente de la Comisión desde el 2017 cuando fue nombrado por el entonces secretario del DRD, Andrés Waldemar Volmar Méndez.

“Todavía no he tenido el privilegio de reunirme con Calleja por toda la agenda en el DRD durante las pasadas semanas, pero los comisionados continúan trabajando. Hay cinco personas activas y tenemos dos vacantes, pero no porque removimos a las personas. Ha estado así desde hace algún tiempo”, explicó Quiñones.

Múltiples llamadas realizadas a Calleja para conocer si está disponible para continuar al mando de la Comisión de Boxeo no fueron respondidas. También se desconoce si los demás comisionados están interesados en permanecer.

Las dos vacantes -mencionadas por Quiñones- datan desde el 2018 cuando Adriana Sánchez Parés, quien ocupó la silla para dirigir la agencia tras la repentina salida de Volmar Ménez, sostuvo durante una vista ante la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado que se encontraba en el proceso de entrevistar posibles candidatos.

En aquel entonces, Máximo Cerame Rodíguez, Alexis Quiñones Martínez, Danna Rivera Colón y Luis Carlos Maldonado Padilla componían la Comisión de Boxeo. Dommys Delgado Berty también formada parte del grupo, pero desde el 2017 no reside en Puerto Rico.

Las vacantes, sin embargo, no fueron llenadas por Sánchez Parés. De hecho, aprovechó su comparecencia para mencionar que se estaba trabajando en un reglamento nuevo y, a su vez, recomendó que la Asamblea Legislativa enmendará la Ley 8 de 2004 que cobija a la Comisión de Boxeo, entre otras.

“Es la primera vez que escucho sobre la revisión del reglamento, pero sin duda miraremos si es necesario actualizarlo en acorde con los reglamentos nuevos de cada deporte”, se limitó a decir Quiñones.