El pasado marzo, la boxeadora Vivian “El Problema” Velázquez sobrellevó los efectos del virus COVID-19. Tras superar esa prueba, asegura que está en plena condición física y mental para regresar al ensogado por primera vez desde que debutó en diciembre de 2019.

Velázquez (1-0) enfrentará a Kanisca Feliciano durante la cartelera que Miguel Cotto Promotions presentará en asociación con H2 Entertainment y Golden Boy Promotions el 5 de diciembre en el coliseíto Pedrín Zorrilla en San Juan.

“Estoy ansiosa de subirme al ring. Llevo un año esperando por esto. Superé el COVID-19, empecé a entrenar fuerte y vengo lista a buscar mi segunda victoria profesional”, dijo Velázquez.

“Llevo entrenando duro desde septiembre en el gimnasio de Iván Calderón con Jim Pagán, así como como José Bonet en la pista y Andrés Meléndez en la parte del trabajo físico. Estoy lista para lo que venga”, agregó.

Una vez recibió el resultado de confirmó el positive al coronavirus, Velázquez permaneció en cuarentena. Perdió el sentido del gusto y del olfato por casi un mes.

“No sentí gran malestar cuando me dio COVID-19. Me hidraté bien, tomando mucha agua, mucho limón y jugos naturales mientras estuve en cuarentena. Nunca tuve complicaciones”, explicó Velázquez. “No obstante, perdí el olfato, no podía oler ni los perfumes. Tampoco me sabía la comida. Afortunadamente ya estoy bien y lista para pelear otra vez”, sostuvo.

El cartel DirecTV Boxing Nights también contará con las participaciones del invicto campeón NABO wélter Danielito “El Zorro” Zorrilla y el medallista de oro panamericano Oscar Collazo.

Zorrilla (13-0 10 KO) enfrentará al colombiano Rodolfo Puente (18-4-2, 14 KOs), mientras que Collazo (1-0, 1 KO) hará su segunda pelea profesional ante el debutante Kelvin Cruz en las 108 libras.

Salta del MMA al boxeo

Ángel Carranza ha sido campeón nacional juvenil aficionado de kickboxing, además de Muay Thai y el sábado probará suerte en el boxeo rentado.

Carranza, quien estuvo activo en el kickboxing desde temprana edad y logró ser campeón por nueve años consecutivos hasta los 18 años en el International Kickboxing Federation (IKF) World Classic, enfrentará a Alberto Medina.

“Ángel ha estado bien activo en los deportes de combate desde niño, incluyendo practicar artes marciales mixtas y jiu-jitsu. De hecho, en un futuro le gustaría incursionar en el MMA, pero ahora va de lleno al boxeo, donde quiere hacer nombre y ser campeón”, sostuvo su entrenador Rafael Hernández.

Carranza tuvo marca de 21-0 en kickboxing aficionado. Hizo combates en Nueva York, Carolina del Sur y Florida. También fue campeón juvenil de la IKF en Estados Unidos, así como campeón de Muay Thai aficionado de Puerto Rico en las 132 libras. También ganó la Copa Global Kickboxing Federation en Puerto Rico y del Evento BX Cage en Nueva York.

Ángel Carranza Carranza entrenó junto al dos veces campeón mundial José “Sniper” Pedraza, Bryan “Chary” Chevalier y Jayson Vélez. (Suministrada / MCP)

“Desde que ganó el campeonato nacional de Muay Thai en el 2019 lo detuvimos y lo hemos enfocado totalmente en boxeo afinando su postura, sus desplazamientos y concentrándonos en que utilice solo sus manos, pues sabemos que tiene muchas otras herramientas”, explicó Hernández.

Durante la preparación para su debut en el boxeo, Carranza entrenó junto al dos veces campeón mundial José “Sniper” Pedraza, Bryan “Chary” Chevalier y Jayson Vélez.

“Lo tiramos a los leones para ver cómo respondía y creo que hizo buen trabajo. Carranza es un peleador orgulloso, valiente y agresivo. Ahora hay que seguir trabajando su técnica y sus destrezas de boxeo”, sostuvo Hernández.