El prospecto boricua Juanmita López de Jesús regresará al cuadrilátero el próximo 27 de septiembre y lo hará, por primera vez, en un combate a seis asaltos, luego de sus primeras tres peleas a cuatro vueltas en la división supermosca (115 libras).

Aunque todavía no tiene rival confirmado, el púgil de 19 años verá acción en una velada en el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida, que protagonizará el también boricua Nicklaus Flaz (15-2, 10 KO’s) ante el estadounidense Peter Dobson (16-2, 9 KO’s).

“Es bien bonito poder pelear allá y más que contento de subir a seis asaltos porque eso va a ayudar a que vean la evolución de Juanmita como peleador", compartió López a Primera Hora el miércoles en una conversación vía telefónica.

PUBLICIDAD

“Soy un peleador que, gracias a Dios, mientras más rounds, más oportunidad tengo de seguir desarrollando el combate. Yo voy de menos a más, no de más a menos, y eso me ayuda mucho. Estamos más que listos y preparados para demostrarle al público que mientras más round haya más oportunidades van a tener de ver la mejor versión de Juanmita”, agregó.

Con récord de 3-0 y dos anestesiados, el peleador cagüeño ha podido mantenerse activo todo el año desde su debut en el boxeo profesional el pasado febrero.

El hecho de concluir dos de sus tres reyertas por la vía rápida, aseguró, le ha permitido combatir con frecuencia.

En su última batalla, el pasado julio, se impuso por la vía del nocaut técnico a su compatriota Jorge González, en el Theater del Madison Square Garden de Nueva York.

“Sabíamos que podíamos hacer varios combates rápidamente. Lo único que me sorprende es la manera que han acabado algunos de los combates, uno quizás tiene expectativas de uno mismo y las he superado”.

“Me gusta (la frecuencia) porque me ayuda a desarrollarme más rápido y a continuar obteniendo más experiencia en cada combate”, dijo.

La preparación para su próximo compromiso será nuevamente en su ciudad natal.

López destacó que aunque no conoce su contrincante, realiza sus entrenamientos y sesiones de guanteos con buenos peleadores.

“No tenemos un rival claro, pero sabemos que va a ser una muy buena oposición. La compañía no me ha puesto retos fáciles, ya que saben la capacidad que tiene Juanmita", comentó.

PUBLICIDAD

“En aficionado no sabes con quién te vas a enfrentar. Uno tiene que adaptarse al estilo prácticamente un día antes del combate. Así que esa experiencia me ha ayudado mucho a que en momentos como estos en los que no conocemos el rival, nos podamos adaptar rápidamente y capitalizar en el ring”, sentenció.