Wilfredo “Bimbito” Méndez intentará sacudir los costosos resultados que frenaron su avance hacia otra oportunidad para disputar una faja mundial en las 105 libras. Durante el 2023, Méndez sufrió una derrota por nocaut y, luego, un empate técnico en las peleas que hizo en Japón.

Este sábado, regresará a Trujillo Alto por primera vez desde el 2019 para disputar con el californiano Jesús Haro (11-1-1) el cinturón Oro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El ganador dará un paso hacia adelante para figurar como retador del tailandés Thammanoon Niyontrong. El cartel que presentará La 22 Sports tendrá como escenario la cancha Rubén Zayas Montañéz.

“Antes de firmar con Kameda en Japón y hacer dos peleas, tenía en mente hacer mi compañía de guardias de seguridad, comprar una casa y retirarme. Tengo esa perspectiva porque me quiero retirar a los 30 años, disfrutar y no recibir más golpes. Me surgió esta oportunidad de la AMB, la estoy aprovechando al máximo ya que son pocas las que salen así. Una vez salga victorioso, mi plan es ir directamente contra el tailandés y ganarle”, sostuvo Méndez (18-3-1, 6 KO).

El púgil, además, tiene como objetivo unificar los cinturones de las 105 libras y no descarta a Oscar “El Pupilo” Collazo, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Mi plan es mantenerme en las 105 libras. Me estoy concentrando en una cosa a la vez, no me precipito. Primero tengo que ganar esta pelea (Hero) que es lo más importante y, luego, ganar el título para después unificar”, aseguró. “Esta pelea es una eliminatoria. Ganando me pondría primero en las clasificaciones de la AMB y tendría que negociar con el campeón”.

Hero compartió que tiene las mismas aspiraciones de Méndez.

“Me siento agradecido por la oportunidad de enfrentar a un campeón y amigo, pero dentro del ring será un mundo distinto. Seremos enemigos. Vengo motivado porque Wilfredo conoce bien lo que representa ser campeón mundial”, dijo.

El resto de la función estará compuesto por los enfrentamientos de Jeremis Hernández (1-1) contra Luis Joel Quiles (1-0) de la escuadra de Luis Espada, en una revancha a cuatro asaltos en las 115 libras.

Además, Omar “La Mamba’ Pacheco irá contra el dominicano residente en Toa Baja Antonio Mota (1-0) y Midyael Sánchez ante Daniel Sostre a seis asaltos en las 147 libras.

Mientras tanto, Carlos ‘El Abayarde’ Morales medirá fuerzas con Pedro Hernández, Alexander ‘Rayito’ Rivera con el nicaragüense Jenn González, Jan Pomales con Ángel Rosado, Jesús Vázquez contra Oscar Adorno, Carlos Mitzael Jiménez con Carlos Matos y Lionell Colón con Carlos Ortiz.

Las puertas de la cancha Rubén Zayas Montañéz serán abiertas a las 6:00 p.m. y la primera pelea comenzará a las 7:00 p.m.

“Este proyecto nace en Trujillo Alto y una de las principales misiones que tenemos es desarrollar el deporte en general, pero también darle una participación al pueblo. La gente lo está acogiendo muy bien, hemos tenido eventos llenos y tiene que ver por el apoyo de Trujillo”, mencionó Omar Santa Rosa, de La 22 Sports. “Estamos viviendo algo bien bonito”.