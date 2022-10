Willito Ortiz ha estado claro desde que tiene uso de razón que su ambición es hacer una carrera en el boxeo rentado.

La determinación de la Asociación Internacional de Boxeo --(IBA, por sus siglas inglés), entidad reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) para regular los eventos a nivel aficionado-- de eliminar la categoría donde Ortiz competía, fue el pie forzado para acelerar su transición. El 26 de octubre tendrá su primera prueba cuando participe en la cartelera “Torneo de Campeones” que forma parte de la convención anual de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El evento tendrá como escenario el Coliseo Roberto Clemente en San Juan.

“La IBA quitó las 147 libras y subió la categoría a 156 libras. Lamentablemente no soy de ese peso. Bajar a 140 tampoco porque marcar ese peso por cuatro días corridos es difícil. Decidí hacerlo en el nivel profesional”, compartió Ortiz antes de comenzar una sesión de entrenamiento en el Monterrey Boxing Academy en Bayamón.

“Desde pequeño he querido ser boxeador profesional y hace tiempo que quería debutar, pero me decían que todo a su tiempo. Este es el momento de hacerlo”, agregó.

Como integrante del Equipo Nacional de boxeo, Ortiz ganó una medalla de oro en el Torneo Cinturón de Oro en Ecuador en el 2019. Además, tiene una bronce de un panamericano en Colombia y plata en la Copa Independencia en la República Dominicana.

“Tengo 19 años, pero físicamente estoy maduro. Me siento fuerte y preparado para dar mi debut. Desde pequeño he soñado con ser profesional, pero desde hace dos años que ha estado picando la vena, quería irme al boxeo rentado y llegó el momento”, confesó.

Ortiz compartió que dedicó cuatro meses trabajando en el físico con miras a su primer combate profesional.

“Lo más que se ha hecho es la pista. Los tiempos cambiaron. Antes corría media hora y ahora son 45 o 50 minutos que es lo mínimo. Ha sido positivo porque he visto los cambios y me motiva a seguir mejorando. Al principio la adaptación fue difícil, pero al ver los cambios me motivé para seguir trabajando”, relató. “Quiero depender de esto y sacarle provecho al boxeo”.