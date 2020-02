Xander Zayas se dirige a la que apenas será su cuarta pelea desde que debutó en el boxeo rentado el pasado octubre, pero ya puede señalar mejorías que espera colocar en vitrina el viernes cuando enfrente a Marklin Bailey (6-6, 4 nocauts) a cuatro asaltos en la división welter durante la cartelera ‘A Puño Limpio’ en el Coliseo Rubén Zayas Montañez en Trujillo Alto.

El preciado prospecto de Top Rank ganó sus primeros dos compromisos por nocaut en el primer asalto y el pasado por decisión unánime.

Diría que soy más técnico, más sentado en mis golpes, trabajando la distancia y lo que mi esquina me indica -Xander Zayas / Boxeador

“Diría que soy más técnico, más sentado en mis golpes, trabajando la distancia y lo que mi esquina me indica. He aprendido mucho de las tres peleas, aunque las primeras dos fueron cortas. En la última aprendí bastante como trabajar la distancia y los movimientos de piernas. He mejorado como boxeador”, dijo el joven de 17 años.

“La pasada pelea fue buena porque me pude dar cuenta que puedo terminar los cuatro asaltos y no verme fatigado, cansado ni en malas condiciones. También aprendí de lo que hice mal y bien. Al final obtuve la victoria y aprendí. Me senté a ver la pelea para estudiar los cuatro asaltos, todo pausado para ver lo que se hizo bien, mal y lo que podemos corregir”, agregó Zayas, quien le dio crédito a un programa nutricional que sigue y a su preparación física.

“El peso no es un problema porque trabajo con una compañía que me ayuda a mantener un peso regular de 162 libras como máximo no importa lo que haga. Diría que el peso no es un problema, pero pelear seguido me ayuda a no perder el timing y todo lo que se necesita para estar en el cuadrilátero”.