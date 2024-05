El prospecto boricua peso junior mediano, Xander Zayas, (18-0, 12 KOs) realizó el sábado un entrenamiento abierto en el Festival Cultural de la Calle 152 en el Bronx, Nueva York.

El evento inicia las festividades de cara a la Parada Puertorriqueña en la Quinta Avenida.

Zayas subió a un cuadrilátero que fue colocado al aire libre y realizó parte de su entrenamiento, así como compartir con las personas que se dieron cita.

“Compartir con mi gente en el Festival Cultural del Bronx fue una experiencia increíble que me llena de mucha motivación. Sentir su apoyo y recibir su cariño me deja saber que estamos haciendo las cosas bien. Todo esto me impulsa aún más a darlo todo en el ring el 8 de junio para defender nuestra bandera”, expresó Zayas en declaraciones escritas.

Su exhibición formó parte del Festival Cultural de la Calle 152, que sirve de antesala a la Parada Puertorriqueña en la 5ta avenida. ( Suministrada )

La actividad sirvió de promoción para el compromiso que el joven prospecto tendrá el próximo sábado, 8 de junio, en el Theater del Madison Square Garden, cuando enfrente al excampeón mundial brasileño Patrick Teixeira (34-4, 25 KOs).

En el pleito coestelar Bruce “Shu Shu” Carrington (11-0, 7 KOs) buscará extender su racha de nocauts contra el mexicano José Enrique Vivas (23-3, 12 KOs).

Zayas-Teixeira y Carrington-Vivas serán transmitidos EN VIVO por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ a las 11 p.m. ET/8 p.m. PT.