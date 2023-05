Xander Zayas no pude contener las emociones a medida que se acerca la fecha para subir al ring durante la cartelera que tendrá como escenario el Madison Square Garden en la víspera del Desfile Nacional Puertorriqueño en Nueva York.

El púgil había añorado con ser partícipe de dicha ocasión como lo hizo su ídolo Miguel Cotto múltiples veces y, finalmente, tendrá su oportunidad el 10 de junio cuando enfrente a Ronald Cruz a un máximo de 10 asaltos.

“Las emociones están altas. Estoy emocionado, ansioso de llegar a Nueva York, de volver al cuadrilátero y más que será mi primera vez en la víspera de la Parada. Tengo esas emociones y las ansias”, compartió Zayas desde su hogar en Sunrise, Florida.

El duelo original contra Cruz estaba para ocurrir el pasado abril, pero fue pospuesto debido a que Zayas sufrió una lesión durante una sesión de entrenamiento. Ahora, aseguró que está listo para retomar su carrera.

“He sentido que el empuje en este campamento he tocado lugares en mi vida boxística que no había logrado antes. Me siento preparado, mentalmente bien, la estoy pasando bien en el gimnaso, tengo unas energías que nunca había tenido. Entiendo que también tiene que ver con que voy a pelear antes de la Parada Puertorriqueña frente a toda mi gente. Sí he peleado en Nueva York, pero esta vez será un poco más emocionante”, afirmó.

Zayas, además, podría agregar el Premio Miguel Cotto a su colección su vence a Cruz (18-2-1, 12 KO).

“Sería un honor. Fue algo que me tomó por sorpresa cuando me lo dijeron. Miguel es mi boxeador favorito, siempre lo he dicho y lo diré. Es alguien a quien admiro mucho y lo considero un amigo. Me ha dado bueno consejos y que la compañía (Top Rank) me ofrezca la oportunidad de pelear por un trofeo así es algo bonito. Me deja saber que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el camino correcto y es cuestión de seguir elevando los niveles”, destacó Zayas (15-0, 12 KO).

En la cartelera del 10 de junio también participarán los boricuas Henry “Moncho” Lebrón y Omar Rosario.