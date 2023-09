Xander Zayas y Roberto Valenzuela Jr. cumplieron con la encomienda de marcar el peso máximo para el duelo del viernes desde el American Bank Center en Corpus Christi, Texas.

Ambos púgiles estuvieron por debajo de las 154 libras la tarde del jueves. El primero en subir a la báscula fue Valenzuela Jr. y marcó 153.4, mientras que Zayas hizo lo propio en 153.7 libras.

Zayas (16-0, 10 KO) arriesgará ante Valenzuela (21-4, 20 KO) los cinturones NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), así como el de NABF de la división súper wélter.

¡Tenemos una guerra de Puerto Rico vs México! 🇵🇷🇲🇽@XanderZayas x #LopezGonzalez pic.twitter.com/WIjuPBBx4A — Top Rank en Español (@trboxeo) September 14, 2023

“En las últimas tres o cuatro preparaciones, hemos estado entrenando para una pelea de 10 asaltos. Ahora tengo la oportunidad y la voy a aprovechar. Estoy frente a un guerrero mexicano que está listo para dar un espectáculo”, dijo Zayas.

“Ha sido un viaje muy largo. Llevo 16 peleas. He ido creciendo. He estado aprendiendo. He ido mejorando dentro y fuera del ring. Y estoy emocionado de brindar un espectáculo este viernes por la noche”, agregó.

El evento será transmitido en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ desde las 10:00 p.m.