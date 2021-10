Xander Zayas está listo para graduarse con honores en su primer examen frente a las cámaras de ESPN.

El peleador de 19 años enfrentará a Dan Karpency (9-3-1) durante la cartelera que tendrá como escenario el State Farm Arena en Atlanta, Georgia, la noche del sábado.

“Para nada siento presión. Todo lo contrario, me siento bien relajado por la oportunidad que me han dado de pelear por ESPN”, sostuvo Zayas desde Atlanta. “Siempre intento mantenerme lo más relajado posible. No será la primera vez que peleo por televisión. Sé lo que representa y no voy a cambiar”.

Para Zayas (10-0, 7 KO) será su quinto combate del 2021 y peleó tan reciente como el pasado septiembre en Tucson, Arizona, donde obtuvo una decisión unánime sobre el entonces invicto José Luis Sánchez.

“Para Karpency trabajé en la defensa, pero también en la distancia y la rapidez. Es cuestión de seguir aprendiendo, mejorando para así sentirme más cómodo”, explicó. “Estoy seguro que Karpency viene a pelear y demostrar que merece estar aquí. He visto varias de sus peleas y sé lo que tengo que hacer esa noche”.

Zayas indicó que el duelo del sábado será el último a seis a asaltos y anticipó que para la siguiente aumentará a ocho. De hecho, no descarta terminar el 2021 con seis reyertas.

“Desde el principio dije que esa era mi meta para terminar como el Prospecto del Año, pero lo importante cerrar el año con broche de oro”, dijo.