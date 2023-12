El puertorriqueño Xander Zayas y el español Jorge Fortea comparten las mismas aspiraciones en la categoría júnior mediana (154 libras). Ambos quieren ponerse en una mejor posición en las clasificaciones para así obtener una oportunidad para disputar un campeonato mundial.

Sin embargo, solo uno de los dos dará ese paso cuando enfrenten durante la cartelera del sábado en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines, Florida.

“Este año ha sido bueno y tengo que cerrar de una manera explosiva. Jorge Fortea tiene experiencia y siempre está preparado, pero esa noche demostraré por qué estoy hecho para esto”, dijo Zayas (17-0, 11 KO) durante la conferencia de prensa final con los principales participantes del evento que presentará Top Rank.

Fortea (24-3-1, 9 KO) subirá al ring con un volúmen de experiencias adquiridas durante sus 13 años en el boxeo rentado.

“Esto es boxeo y cualquier cosa puede pasar. Hice una buena proparacion porque me avisaron con tiempo de la pelea, algo que no siempre ocurre. Estoy listo”, afirmó Fortea. “Meta es ganar este combate y subir un poco más de escalón para llegar a donde quiero, Después, buscaré dos o tres pelea más en este nivel”, agregó.

Zayas, de 21 años, aplaudió que la confianza que el español proyecta.

“Estoy contento porque viene preparado. Quiero la mejor versión de Jorge Fortea. No hay algo especial en él. La velocidad es algo que podría me podría preocupar, pero no es mejor que la mía”, respondió el puertorriqueño.

Los púgiles tienen citas con la báscula en la tarde del viernes.