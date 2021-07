Excited to announce my junior middleweight debut on Sept 10 , live on @espn + from Casino del Sol in Tucson, AZ on the @oscarvaldez56 undercard. I’m ready to put on a show. 🇵🇷🔥#críaboricua #watchmerise #TeamXander #SangreNueva #youngking @trboxing @sweatboxboxing pic.twitter.com/GZjA4P7Ht0