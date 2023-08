El peso súper welter Xander Zayas se encuentra en la recta final camino al compromiso con Roberto Valenzuela Jr. el 15 de septiembre en Corpus Christi, Texas.

Durante el mismo, arriesgará los cinturones NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y, además, el NABF del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ambos de las 154 libras. El pleito ocurrirá días después de alcanzar los 21 años de edad.

“Feliz y emocionado. La semana que viene cumplo la mayoría de edad y estoy contento de celebrarlo una vez más en el ring, como me gusta hacerlo. El año pasado hice una pelea en agosto y el anterior el 10 de septiembre. Buscamos una fecha cerca de mi cumpleaños y me gusta que sea así para no perder concentración, que no importa qué día sea, hay que estar en el gimnasio, mi laboratorio intentando seguir creciendo”, compartió Zayas (16-0, 10 KO) desde su hogar en Sunrise, Florida.

Para el púgil puertorriqueño, bajo la bandera de la empresa promotora Top Rank, será su primera prueba a 10 asaltos.

“Pienso que durante los pasados dos o tres campamentos hemos estado entrenando a 10 (asaltos). Siempre ha sido la meta y se me da la oportunidad. Nada cambia, sigue siendo el mismo empuje dando lo mejor de mí. Obviamente, se le da un poco más de condición, más asaltos en los guanteos, pero eso es parte de seguir creciendo. Quedan solamente cuatro sesiones”, explicó.

El pasado abril, Valenzuela Jr. se apuntó una victoria por nocaut técnico en el tercer asalto sobre Daniel Vega. Zayas está convencido que es el tipo de rival que necesita en la actual etapa de su carrera en el boxeo rentado.

“Valenzuela es un boxeador agresivo, un guerrero mexicano que irá para ganar. Es la oportunidad perfecta para demostrar el nivel donde me encuentro y en donde estaré en un futuro muy cercano. Uno se planifica para unas cosas, pero igualmente él (Valenzuela) debe estar viendo mis peleas y planificando. Estoy esperando un peleador agresivo. En sus peleas siempre ha sido así, a tirar golpes. Vendrá con uno o dos ajustes, pero igualmente haré los míos”, afirmó.

Zayas tiene como objetivo hacer, por lo menos, una pelea adicional antes que culmine el 2023.

“Me encantaría una más si todo sale bien sin una lesión o cortadura. Una más en diciembre es lo que pienso que Top Rank también desea. Primero hay que salir del 15 de septiembre cuando salga ganador. Eso lo puedo garantizar”, concluyó.