Xander Zayas no puede contener las emociones a medida que se acerca el día que entrará al Madison Square Garden de Nueva York no como un espectador más, sino que subirá al ring para su primera pelea dentro del famoso recinto.

El joven boxeador puertorriqueño de 19 años medirá fuerzas con el italiano Alessio Mastronunzio (9-1, 6 KO) a un máximo de seis asaltos.

“Estoy preparado y listo para demostrar que vamos a convertir a Nueva York en mi segunda casa”, dijo Zayas desde la Gran Manzana a la vez que aseguró que no le intimida el escenario del evento que presentará Top Rank.

“Es más emoción que otra cosa. Es parte de mi trabajo y esta semana la veo como un evento más, otro paso hacia tener una excelente carrera y lo demás viene”, agregó.

Zayas reconoció que ser partícipe de una cartelera en el Madison Square Garden viene acompañado por los múltiples compromisos de promoción, pero resaltó que procura mantenerse centrado en el compromisos con Mastronunzio.

Xander Zayas aspira que pelear en la Gran Manzana se convierta en una tradición. ( Mikey Williams / Top Rank )

“Intento mantenerme cerca a mi equipo de trabajo que es el que está a cargo de calmarme y me siento cómodo. Las entrevistas vienen y no puedo decir que no. De hecho, me encantan. Es cuestión de mantenerse calmado y saber cómo disfrutarse el momento”, compartió.

Zayas, por otro lado, es consiente de la presencia puertorriqueña en Nueva York.

“Se me ha dado la oportunidad de pelear en el Madison Square Garden y sé que habrá mucho boricua esa noche. Será un ambiente eléctrico que jamás olvidaré. Quiero poner un excelente show y dejarle saber a mi gente que nuestra casa está de vuelta”, concluyó.