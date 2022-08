Xander Zayas todavía no ha cumplido los 20 años y ya tiene en sus manos la primera pieza de lo que anticipa será una amplia colección de cinturones en el boxeo rentado.

El pasado 13 de agosto, el púgil puertorriqueño venció a Elias Espadas por nocáut para conquistar el título NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 154 libras.

“Este es primero de muchos”, dijo Zayas mientras descansaba la mano izquierda sobre el maletín que alberga la faja.

“Representa el primer paso hacia la meta grande que es el campeonato mundial. No tanto que abre las puerta, sino que me encamina y me acerca a la meta. Esto es un sueño hecho realidad. Que puedo lograr lo que me propongo y puedo hacer lo que tengo en mente. Es algo que imagine, solo que no tan temprano en mi carrera”.

Zayas (14-0, 10 KO) derribó a Espadas con una combinación en el quinto asalto y el referí Russell Mora detuvo el combate. El boricua enseguida corrió hacia una de las esquinas en señal de celebración.

“Fue una excelente noche. Hice lo que tenía que hacer y aquí esta el resultado”, afirmó. “Esta pelea me motiva más para concentrarme en lo que tenía que hacer. Sabía que (Espadas) es un veterano que sabía sobrevivir, pero sí me sorprendió que lo tumbé en el primer asalto. No me lo esperaba. Cuando lo hice, supe que era cuestión de tiempo, seguir concentrado y trabajando para poco a poco terminar el trabajo”.

Para Zayas fue solamente su segundo combate en el 2022. El pasado junio canceló su participación en una cartelera que Top Rank presentó en el Madison Square Garden debido a que sufrió una severa infección en la garganta mientras se encontraba en Australia entrenando.

“Soy un fiel creyente que todo pasa por una razón. Cuando fui a Australia, sucedió que lo que todo sabemos y no pude pelear, pero fue por una razón. Por cosas de la vida no se pudo dar, pero esta vez sí. Estoy super feliz por haber peleado por el título de la OMB y fue como dejarlo en casa”, indicó

El joven, por otro lado, no siente urgencia para pelear nuevamente antes de que culmine el año en curso.

“Es posible que pelee nuevamente en diciembre o a principios del próximo año. Para entonces estaría regresando a los 10 asaltos defendiendo el título regional y seguir subiendo el nivel de oponentes. Me encantaría hacer una más este año, pero todo está en las manos de Top Rank y en lo estamos trabajando. Me encantaría también tener mi evento estelar en Puerto Rico. Si no se me da eso este año, pelear una vez más y ojalá que el próximo se me de pelear en la isla”, concluyó Zayas.