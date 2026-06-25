A tres días de protagonizar uno de los combates más importantes de su carrera, el campeón puertorriqueño Xander Zayas aseguró que su principal desafío de cara a su enfrentamiento del sábado contra Jaron “Boots” Ennis está en mantenerse fiel al plan de trabajo trazado para esa noche.

Zayas (23-0, 13 nocauts) expondrá sus títulos superwélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Ennis (35-0, 31 KO’s) en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. La reyerta será transmitida en vivo y de forma exclusiva por DAZN, bajo la modalidad de pago por evento (PPV).

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“Diría que el mayor reto está en mí, en mantenerme disciplinado, en seguir el plan de trabajo y en mantenerme inteligente. Yo pienso que eso va a ser lo más retante, pero lo voy a hacer como lo he venido haciendo a través de mi carrera”, sostuvo el púgil boricua en una conversación vía telefónica este miércoles con Primera Hora .

Zayas, con la seguridad que lo caracteriza, dejo entre ver que Ennis, pese a la foja invicta, nunca se ha cruzado con un peleador de su talla. El estadounidense debutó en las 154 libras el pasado octubre al conquistar el cinturón interino de la AMB con un nocaut sobre Uisma Lima.

“Nunca ha enfrentado a un peleador como yo que sepa boxear, que sepa pelear, que sepa moverse, pero de nuevo, el sábado lo ponemos todo a prueba”, afirmó el boxeador, de 23 años.

A pesar de llegar a la batalla como campeón mundial unificado, Zayas aseguró que mantiene la misma mentalidad que lo acompañó a convertirse en dueño de sus dos correas.

“Tengo la misma hambre, el mismo enfoque y la misma dedicación. Lo único diferente fue la preparación hacia el peleador, pero fuera de ahí, todo lo demás fue lo mismo”, indicó Zayas.

Más allá de defender sus cinturones, Zayas visualiza la pelea como una oportunidad para consolidarse como la principal figura de la división superwélter.

“Quiero representar a Puerto Rico y, sobre todo, dejarle saber al mundo y a la división que soy el mejor en las 154 libras”, manifestó Xander.

“Estamos pasándola bien”

Rodeado de familiares y miembros de su equipo de trabajo, el boricua mencionó que le resta un entrenamiento esta tarde del miércoles, el último corte de peso el jueves y el pesaje oficial el viernes.

“Estamos pasándola bien. Estamos disfrutando. El equipo ya está aquí. La familia está aquí. Ahora es cuestión de hacer el peso el viernes y treparme al ring el sábado”, expresó Zayas.