Xander Zayas peleará este próximo sábado bajo las luces del Theater del Madison Square Garden, en Nueva York, como en sus últimas tres peleas.

La única diferencia es que esta vez tendrá la oportunidad de cumplir ese sueño que ha tenido desde el momento que puso los guantes por primera vez, ya que podría convertirse en el nuevo campeón superwelter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) si derrota al mexicano Jorge García Pérez en un combate pactado a 12 asaltos.

Sin embargo, Zayas ha decidido tratar este pleito como los otros siete que ha disputado en la Gran Manzana, a pesar de que podría marcar un antes y un después en su joven carrera.

“No hice nada diferente, pero sí di la milla extra como siempre lo he hecho. Pienso que todas las peleas son las más importantes porque siempre que me trepo al ring arriesgo mi vida”, dijo Zayas en una entrevista telefónica con Primera Hora .

“Realmente, es una pelea más. Es una noche más en Nueva York, donde ya me he presentado siete veces. No es nada diferente. Yo tengo que hacer mi trabajo. Se trabajó lo que era necesario para este oponente y estamos preparados para dar la mejor versión de mí hasta el momento, pero no lo ha tratado de ninguna otra manera que como un campamento más”, continuó.

El peleador de 22 años admitió que mantuvo la misma fórmula ganadora con la que noqueó al alemán Slawa Spomer en el noveno asalto el pasado 14 de febrero. No obstante, hizo algunos ajustes para corregir las “fallas” que entiende que cometió aquella noche.

“Pienso que pude haber tenido un poquito más de explosividad. Más rapidez en las manos en algunos momentos. Se ha trabajado la defensa, como la ofensiva y los contraataques. Creo que esos no son errores, pero son cosas que se deben tocar y mantener frescas en la memoria para, cuando entremos al cuadrilátero de nuevo, no cometer las mismas fallas”, compartió.

Xander Zayas durante su pelea contra el alemán Slawa Spomer, el sábado, 14 de febrero. ( Top Rank )

Zayas irá a este combate con un récord de 23 victorias y 13 nocauts. Todavía no ha conocido la derrota, a diferencia de García Pérez que tiene una foja de 33-4 y 26 anestesiados. Con una pegada como esa, el joven púgil no puede darse el lujo de subestimar a su contrincante, quien está clasificado número dos en el ranking oficial de la OMB.

Mucho menos después de lo ocurrido el pasado fin de semana en Nueva York, cuando Amanda Serrano perdió por segunda vez ante la irlandesa Katie Taylor, Edgar Berlanga fue noqueado por el británico Hamzah Sheeraz y Subriel Matías fue el único en salir por la puerta ancha al conquistar su segundo título mundial.

“Es una responsabilidad bien grande porque siempre he dicho que le quiero llevar gloria a Puerto Rico, pero no me puedo poner la presión de otros peleadores que en su momento no lograron el trabajo. Yo tengo que entrar a ese ring y hacer mi trabajo, pasarla bien y resultar ganador. Quiero obviamente traerle gloria a Puerto Rico, pero con cero presión por los resultados que han obtenido otros peleadores el fin de semana pasado o anteriormente”, sostuvo.

Más allá de disfrutar la pelea como acostumbra y poner en práctica “un poco” de todas las destrezas que ha adquirido en el camino, Zayas quiere enviar un mensaje a la división superwelter, pues entiende que el momento de aquella joven promesa ha llegado.

“Hay que demostrarle, no solo a Jorge García Pérez sino a la división entera, que yo estoy en otro nivel. Hay que demostrar mi forma de boxear, mi contraataque, mi defensa, mis ángulos, mi rapidez y mi fuerza. Creo que tengo que demostrar de todo y lo voy a hacer este 26 de julio para coronarme campeón”, declaró. “No voy con ninguna presión extra porque es un día más en la oficina”.

El puertorriqueño dijo que desconoce si hay planes de venir a Puerto Rico con la correa de la OMB para celebrar con los suyos, en caso de vencer a García Pérez. De lo que sí tiene conocimiento es que se tomará unos días para compartir con su familia tras acuartelarse por 10 semanas en Fort Lauderdale, Florida, durante su campamento para este pleito.

“Mi mamá y mi hermana, que siempre están presentes en los campamentos, no estuvieron en este. Estuvo solo mi papá. Todo fue para ayudarme con la concentración y tener todo el equipo junto. Teníamos los guanteos y nutricionistas aquí”, confesó.

La pelea entre Zayas y García Pérez será transmitida por ESPN y la plataforma de streaming ESPN+.