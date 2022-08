Xander Zayas cuenta las horas y los minutos para subir al ring después de una extensa pausa para disputar el cinturón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 154 libras. El boxeador puertorriqueño arribó a Las Vegas, Nevada, el martes para el compromiso del sábado ante Elias Espadas (22-4, 15 KO) como parte de la cartelera que estelarizará Teófimo López en el Resorts World Las Vegas.

“Ya calentando los motores”, expresó Zayas (13-0, 9 KO) desde Las Vegas. “Me siento bien relajado, aunque obviamente un poco ansioso de subir al ring y haciendo lo necesario para cortar el peso y subir a la báscula”, agregó.

Para Zayas ha sido una interminable espera dado que no pelea desde el pasado marzo cuando venció a Quincy LaVallais en el Madison Square Garden en Nueva York. Su participación en un evento el pasado junio fue cancelada debido a que sufrió una severa infección de garganta mientras se encontraba en Sidney, Australia, entrenando.

Xander Zayas y Teofimo López compartirán el escenario la noche de sábado en el Resorts World Las Vegas. ( Top Rank / Mikey Williams )

Sin embargo, sostuvo que está completamente sano y en óptimas condiciones para el duelo contra Espadas.

“Ya estamos 100 recuperado. No hay espacio para errores y estoy preparado para este combate. Lo que siento es ansiedad de felicidad de subir al ring para demostrar que soy uno de los mejores prospectos”, indicó.

Lo único que le resta es hacer las 154 libras siempre alerta a las altas temperaturas que predominan en Las Vegas durante esta época del año.

“Tengo que seguir los pasos de la nutricionista para bajar cierta cantidad de peso. Es parte de lo que hacemos la semana de una pelea. No paso hambre y me tomaré dos galones de agua. Cuando entrenamos, tenemos a la nutricionista que está pendiente no me esté sobre calentando. Cuando sentimos que el cuerpo está demasiado caliente, es cuestión de tomar agua. El sol es caliente y el aire seco por lo que es más fácil para uno sobre calentarse”, explicó Zayas.

En su agenda tiene anotado hacer unas sesiones ligeras de entrenamiento, así como cumplir con los compromisos de promoción antes del pesaje del viernes.