El boxeador puertorriqueño Xander Zayas aseguró que está listo para lo que será su primer examen a ocho asaltos cuando enfrente a Quincy LaVallais (12-2-1, 7 KO) durante la cartelera del 19 de marzo en el Madison Square Garden en Nueva York.

“Fueron de seis a siete semanas preparándome para él (LaVallais). He estado trabajando ocho y 10 asaltos de guanteos en el gimnasio. La condición la he subido a medida que voy subiendo en la cantidad de rounds, así que entreno como si fuera a pelear 10 o 12 asaltos, no importa”, compartió Zayas desde Florida.

“No serán tantos rounds adicionales, pero sí mejor oposición, un poco de más riesgo”, agregó

El púgil de 19 años tuvo un ajetreado 2021. Durante el año hizo seis combates, ganó cuatro de ellos antes del límite de seis episodios. Sin embargo, reconoció que de ahora en adelante vendrán rivales de mayor calidad.

“Este año quiero hacer por lo menos cuatro peleas y si se presenta la oportunidad de una quinta la voy a tomar. Pero la meta es cuatro para así terminar entre los primeros 15 clasificados de la división (154 libras). Esto se trata de seguir poniendo metas y lograrlas. Sigo trabajando duro para cualquier oponente”, sostuvo Zayas (12-0, 9 KO).

Zayas, por otro lado, explicó que estudió el estilo de LaVallais, por lo que no anticipa una sorpresa.

“(LaVallais) es un boxeador que le gusta usar el ring, no lleva mucho a la pelea sino el contraataque. Hay que ser inteligente esperando el momento adecuado para entonces atacarlo”, compartió.

Recibe una visita especial

El cantante de música urbana, Eladio Carrión, aprovechó que Zayas se encontraba en medio de una session entrenamiento para hacerle una visita y, además, probar de primera mano la pegada del púgil.

“(Carrión) me ha estado apoyando durante varias peleas. Es una persona súper humilde. Se puso el peto y aguantó dos o tres ganchos. He sido su fanático desde que salió y nunca pensé que se me daría la oportunidad de conocerlo. Se me dio y eso demuestra que los sueños se hacen realidad”, señaló.

Zayas guarda una corta lista de nombres de personalidades que desea conocer.

“Canelo Álvarez es una de esas personas y a Tito Trinidad. Él es la última leyenda de Puerto Rico con quien todavía no he podido compartir”, concluyó.