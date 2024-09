Por sexta ocasión en su carrera, Xander Zayas se presentará en la ciudad de Nueva York, cuando pelee contra el mexicano Damián Sosa el 27 de septiembre en un combate de 10 asaltos en el Theater del Madison Square Garden.

Aunque cuatro de esos seis combates se han llevado a cabo en el Theater, una arena dentro del Garden, Zayas (19-0, 12 KO) está empezando a convertir a la Gran Manzana en su nuevo hogar, como hicieron grandes boxeadores puertorriqueños que vinieron antes que él como Félix “Tito” Trinidad y Miguel Cotto.

“Es sorprendente que esta sea mi sexta pelea en Nueva York. Es bonito. Siempre es especial poder estar allí y presentarme frente a los boricuas y la gente de Nueva York”, dijo Zayas a Primera Hora .

“Wow… Es que me quedo hasta sin palabras porque no lo puedo describir. Me lo disfruto cada vez que estoy allá. Lo bonito del asunto es saber que estoy siguiendo los pasos de grandes peleadores boricuas. Saber que estoy dejando mi huella poco a poco es algo especial para mí”, abundó.

El púgil, de apenas 22 años, ha subido como la espuma en años recientes y se ha transformado en una las caras del boxeo puertorriqueño, por lo que muchos esperan con ansias verlo trepado en un ring en la isla.

Y es que a pesar de que le encanta ponerse los guantes en Nueva York, Zayas admitió que desde hace unos años ha estado intentando que la promotora Top Rank celebre una de sus carteleras en Puerto Rico. Sin embargo, al momento no hay una fecha para un evento como ese.

“Ya no está en mí. Ya yo hice mi trabajo, la gente quiere ver y ahora está en la compañía. Es algo que siempre hemos estado empujando desde mi cuarta pelea, que fue en Trujillo Alto. Pienso que, en ese entonces, la compañía no vio el apoyo que tengo ahora, pero creo que ellos saben que ahora el respaldo que tengo es mucho más grande”, explicó.

De hecho, ya no existen dudas de que Puerto Rico es una vez más una buena plaza para efectuar carteleras boxísticas. En marzo, Amanda Serrano llenó el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot a su capacidad, mientras que Subriel Matías abarrotó el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, de Manatí.

Para esto, Zayas tendrá que esperar un poco más y mantenerse enfocado para el reto que tendrá cuando se mida a Sosa (25-2, 12 KO), un peleador que considera que llegará al pleito “con mucha hambre”.

“Viene de una victoria con otro boricua (Marques Valle), así que sé que viene con muchas ganas de tener dos ‘back to back’. Está entrenando con Robert García en California, así que sé que viene bien preparado, pero ya se hicieron los ajustes”, aseguró.

“La única cosa que él puede hacer para obtener un resultado es poner presión. No pienso que sea más inteligente, fuerte o que tenga mejor boxeo que yo. Por eso, creo que lo único que tratará es poner presión. Es cuestión de mantenerlo a mi distancia y saber pelear cuando tenga que hacerlo”, opinó.

Lo cierto es que Sosa ha capturado cetros regionales, pero no es un excampeón mundial como el brasileño Patrick Teixeira, el más reciente rival del contendiente superwelter y a quien superó por decisión unánime hace tres meses en el Theather.

Zayas contó que, originalmente, Top Rank estaba considerando al alemán Slawa Spomer (19-0, 10 KO), quien está número 11 en el escalafón de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y nueve en el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Ese fue el primer nombre que me dieron, pero después tuvo un problema con su equipo de promoción y no se pudo dar. Ahí fue que entró Damián Sosa, que sigue siendo un buen nombre que viene de tres victorias consecutivas y que antes de su última derrota estaba rankeado en los mejores organismos del mundo”, compartió.

Contento con ser semiestelarista

De igual manera, el boricua confesó estar emocionado por esta ocasión ser la coestelar del combate por el título mundial wélter entre la campeona Sandy Ryan (7-1-1, 3 KO) y la exmonarca de peso junior ligero Mikaela Meyer (19-2, 5 KO).

“Es bonito. Es cool… Me acuerdo que mi debut profesional fue cuando Mikaela Meyer peleó por su primer título del mundo. Es bonito estar presente y ser la coestelar de un evento femenino. Se ve como el boxeo está cambiando y como el boxeo va creciendo”, sostuvo.

Por su parte, Zayas adelantó que, de salir airoso frente a Sosa sin sufrir ninguna lesión o cortadura, le esperará un 2025 lleno de combates contra otros contendores y hasta una eliminatoria por un campeonato mundial.

“Eso es lo que el equipo y yo hemos estado analizando y poniéndolo así en el aire para que se nos dé porque en el 2025 queremos ser campeones del mundo”, sentenció.