El súper prospecto del boxeo boricua Xander Zayas regresará al ring el 27 de septiembre, anunció hoy su compañía promotora Top Rank.

El invicto peleador boricua peleará ese día, una vez más, en The Theater del Madison Square Garden como parte de una cartelera que será estelarizada por el retorno a pelear en territorio estadounidense de la olímpica Mikaela Mayer y quien retará por el cetro wélter femenino de la OMB a la británica Sandy Ryan en un combate promovido por Top Rank como un pleito entre las dos mejores peleadoras libra por libra del boxeo en la actualidad.

Zayas (19-0, 12 KO), por su parte, buscará mejorar su invicta marca en el Madison Square Garden a 6-0 cuando se mida al contendiente mexicano Damián Sosa (25-2, 12 KO).

Zayas viene de vencer en junio pasado, en el mismo escenario, al excampeón mundial Patrick Teixeira por decisión unánime. Sosa, natural de Tijuana, Baja California, México, por su parte, ha ganado tres peleas consecutivas y tiene un récord de 3-0 en suelo estadounidense. Ganó una clara decisión sobre Clay Collard en 2021, prevaleció por decisión a 10 asaltos sobre el antiguo rival de Zayas, Ronald Cruz, el año siguiente, y más recientemente sorprendió al invicto prospecto Marques Valle por decisión dividida en abril.

“En mi última pelea, dominé a un excampeón mundial de principio a fin, y ahora estoy listo para dar una actuación aún mejor para mi gente en Nueva York el 27 de septiembre. Estoy motivado por el desafío de enfrentar a un guerrero mexicano y emocionado de regresar al Madison Square Garden después de todo el amor y la gran energía que recibí durante el fin de semana la Parada Puertorriqueña”, dijo Zayas al respecto de su próximo combate.

Mientras, en la pelea estelar, Ryan defenderá su título mundial wélter de la OMB contra Mayer.

Mayer (19-2, 5 KO), olímpica de Estados Unidos en Río 2016, comenzó su carrera profesional con un récord de 17-0, ganando un par de títulos mundiales de peso junior ligero y convirtiéndose en una de las mejores peleadoras libra por libra. La nativa de Los Ángeles regresa a su tierra natal después de una serie de cuatro peleas en Inglaterra que incluyó una controvertida derrota por decisión dividida en 2022 ante Alycia Baumgardner en un intento por el título indiscutible de peso junior ligero.

Mayer ganó un par de decisiones en 2023 al subir de peso para prepararse para una oportunidad por el título mundial en las 147 libras. En enero, perdió una decisión dividida muy disputada ante la campeona de la FIB, Natasha Jonas. Aunque no se materializó una revancha con Jonas, Mayer tiene otra oportunidad de convertirse en campeona mundial en dos divisiones.

“Después de meses de negociaciones en todas las direcciones, estoy encantada de que mi equipo haya cumplido y me haya conseguido esta pelea. A medida que varias fechas se caían en el Reino Unido, lo último que esperaba era que mi manager llamara con una oferta que cumplía con todos los requisitos,” dijo Mayer.

“Mi equipo no solo me aseguró otra pelea por el título contra la oponente que pedí, sino que estoy regresando a Estados Unidos con mi familia de Top Rank y ESPN. Me encantó pelear en el Reino Unido durante los últimos dos años, pero realmente he extrañado pelear en América. Estoy lista para quitarle el cinturón de la OMB a Sandy Ryan. ¡Y SER LA NUEVA CAMPEONA!”.

Ryan (7-1-1, 3 KO), de Derby, Inglaterra, se convirtió en profesional en 2021 después de una carrera amateur destacada que incluyó una medalla de oro en los Juegos de la Commonwealth de 2018 y una medalla de plata en los Campeonatos Mundiales de 2014. Su única derrota, una decisión dividida en marzo de 2022 contra Erica Farias, fue vengada menos de cinco meses después con un triunfo por decisión unánime.

Mikaela Mayer aparece aquí en uno de sus previos combate ante Jennifer Han. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Ryan ganó el título vacante de la OMB en abril de 2023 con una decisión unánime sobre Marie-Pier Houle. Tras un empate muy controvertido contra Jessica McCaskill en un combate unificatorio, Ryan logró su victoria más importante en marzo con un devastador nocaut en el cuarto asalto sobre la ex campeona mundial en dos divisiones Terri Harper.

Ryan dijo al respecto del combate: “Estoy emocionada de regresar a América y, en particular, de pelear en el MSG. Es la Meca del Boxeo y un lugar en el que cada campeona sueña con competir. Me siento privilegiada por haber recibido esta oportunidad y quiero agradecer a Matchroom y Top Rank por unirse para hacer posible esta pelea. Es el momento perfecto en mi carrera y estoy ansiosa por defender con éxito mi título mundial. Puedo prometer que en igualdad de condiciones, nadie me quitará este cinturón”.

“Mayer ha tenido mucho que decir sobre mí y esta pelea, y estoy segura de que seguirá haciéndolo, pero soy una atleta y una profesional. Dejaré que mi boxeo hable por mí y brillaré en ese ring el 27 de septiembre”, agregó Ryan.

Ryan-Mayer y Zayas-Sosa serán transmitidos ‘En Vivo’ por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ desde las 10:30 p.m. hora del este. Promocionado por Top Rank, en asociación con Matchroom Boxing, la información sobre los boletos se anunciará más adelante.

La cartelera además tendrá en acción a otro talento en desarrollo por Top Rank, Bruce “Shu Shu” Carrington (12-0, 8 KO), quien chocará contra Sulaimán Segawa (17-4-1, 6 KO).