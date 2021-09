( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Xander Zayas (9-0, 7 KO) colocará a prueba algunas de las correcciones que hizo en el gimnasio de cara al compromiso del viernes ante el estadounidense José Luis Sánchez (11-1, 4 KO). Además, será su primer examen en un nuevo peso.

“Hice el peso superfácil. El trabajo ya se hizo y será cuestión de ponerlo a prueba. Estoy ready para poner un espectáculo”, sostuvo Zayas desde Tucson, Arizona.

Después de comenzar su trayectoria en el boxeo rentado en las 147 libras, el joven de 19 años determinó que tras su desarrollo físico había llegado el momento de subir de división. De hecho, el combate contra Sánchez fue acordado a 152 libras.

“Son siete libras de las que no me tengo que preocupar. Puedo venir un poco más arriba (en peso) de lo que venía antes y ahora me siento más fuerte. En este campamento hice muchas cosas distintas para adquirir más fuerza y masa muscular. En términos del boxeo corregí algunas cosas que pondré sobre la mesa para ganar. Trabajé en la distancia, aprendí mantener a los oponentes en la distancia además de atacar más el cuerpo del oponente con combinaciones”, explicó Zayas.

Zayas subirá al ring por cuarta vez en el 2021. Comenzó el pasado febrero derrotando a James Martin por decisión unánime luego de seis asaltos. Luego en abril, noqueó a Demarcus Layton en el primer episodio, seguido de un nocaut técnico de Larry Fryers el pasado junio.

“Ahora vengo con más fuerza y más grande, así que veremos si el gas pela”, concluyó Zayas.