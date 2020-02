(Suministrada/PR Best Boxing /Marcos Mejías Ortiz )

El prospecto puertorriqueño de 17 años Xander Zayas ya está en Puerto Rico y el martes hizo un entrenamiento abierto a la prensa, como parte de su preparación para su debut como profesional en Puerto Rico en la cartelera ‘A Puño Limpio’ que se efectuará este viernes en el Coliseo Rubén Zayas Montañez de Trujillo Alto.

Zayas (3-0, 2 kos), quien pertenece a la compañía Top Rank, estuvo trabajando para los medios en el Gimnasio Félix Pagán Pintor, que administra el excampeón mundial Iván ‘Iron Boy’ Calderón.

“Hay un poco de ansiedad, no nerviosismo de pelear ante mi gente. Ojalá mucha gente se dé cita. Va a ser una excelente noche, no solo para mí, sino para todos los boxeadores que van a estar en la cartelera. Estoy contento con la oportunidad”, indicó Zayas, en un comunicado suministrado por la PR Best Boxing Promotions.

Zayas, que debutó en octubre de 2019 con un nocaut en el primer asalto sobre Genesis Wynn, noqueó a Virgel Windfield en noviembre y en su más reciente compromiso venció por decisión unánime a Corey Champion en enero pasado, se medirá este viernes al estadounidense Marklin Bailey (6-6, 4 nocauts) a cuatro asaltos.

“(Esta pelea) Es súper importante porque hay gente que piensa que nací en Estados Unidos y no es así, nací y me crié en Puerto Rico hasta los 11 años. Es importante para mí que la gente sepa que voy a hacer todo lo posible y trabajar duro y enfocado en lograr mis metas para que se sientan orgullosos de mí”, agregó Zayas, quien entrenó junto a Javiel Centeno y su padrastro Orlando García.

En el cartel del viernes, el combate estelar será uno entre púgiles imbatidos cuando el sanjuanero Ángel ‘Bebito’ Aponte (7-0, 3 kos) se enfrente al mexicano Irving Macías (7-0, 4 kos) en 130 libras y a ocho asaltos, mientras que el también invicto puertorriqueño Carlos ‘The Chosen One’ Arrieta (11-0, 7 kos), natural de Trujillo Alto, se verá con un rival por anunciarse a 10 rounds y en 122 libras en otro choque coestelar.

La cartelera, que es una presentación de PR Best Boxing Promotions en asociación con Spartan Boxing y Top Rank. será trasmitida en vivo por www.facebook.com/PRBestBoxing y posteriormente en Wapa Deportes.