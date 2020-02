Xander Zayas soñaba con la oportunidad de pelear en Puerto Rico. El cotizado prospecto de la promotora Top Rank no anticipó que sería en su cuarto compromiso en el boxeo profesional.

El joven de 17 años tiene en agenda formar parte de la cartelera del 28 de febrero que tendrá como escenario el coliseo Rubén Zayas Montañez de Trujillo Alto.

“Será más pronto de lo que pensaba. No esperaba que mi debut en Puerto Rico fuera tan temprano en mi carrera”, confesó Zayas a Primera Hora desde su residencia en el estado de Florida.

“Al principio lo pensé un poco porque tuvimos la duda de que era la opción correcta o si estábamos cometiendo un error. Pero me siento preparado y le dije a mi equipo que vamos para encima”, agregó.

Habrá un poco de presión porque la cuarta pelea será en Puerto Rico, pero lo veo como otra pelea. Tengo que hacer mi trabajo y seguir entrenando fuerte como hasta ahora -Xander Zayas / Boxeador

Zayas firmó un contrato promocional con Top Rank a la tierna edad de 16 años. Sin embargo, tuvo que esperar hasta los 17 para oficialmente comenzar su carrera. La primera pelea la hizo en Reno, Nevada, en octubre de 2019. Desde entonces ha realizado combates en Las Vegas (noviembre) y Atlantic City (enero). Tiene marca de 3-0 con dos nocauts.

“Habrá un poco de presión porque la cuarta pelea será en Puerto Rico, pero lo veo como otra pelea. Tengo que hacer mi trabajo y seguir entrenando fuerte como hasta ahora. Siento orgullo porque voy a pelear frente a mi gente, sentir la pasión y el orgullo que sienten hacia mí. Lo tengo que ver como una pelea más. Subir al ring para obtener la victoria dejando toda la presión que sienta afuera porque regreso a la isla después de cuatro años tengo, así que siento un poco del nerviosismo”, indicó.

Zayas ha encontrado palabras de aliento en el múltiple campeón mundial Terence Crawford.

“Él es como un hermano mayor para mí. Cuando tiene la oportunidad va a mis peleas y es bueno hablar con él. Me da consejos, me he dicho que me mantenga concentrado no importa lo que pase en el ring para hacer mi estilo de pelea”, compartió Zayas sobre el púgil considerado uno de los mejores libra por libra en la actualidad.

El oponente de Zayas en Puerto Rico será el estadounidense Marklin Bailey (6-6, cuatro nocauts) a seis asaltos en 147 libras.