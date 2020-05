Para Xander Zayas, Yaitza Castro es la luz de sus ojos, la mujer que admira, a quien acude cuando requiera un consejo, un poco de aliento, un abrazo o simplemente una caricia, cariños propios para un adolescente que está a pasos de entrar en la adultez.

Enmarcado en la celebración del Día de las Madres, el joven boxeador puertorriqueño radicado en el estado de Florida, compartió con Primera Hora el vínculo que existe entre él y su progenitora.

“Mami es mi todo. Es la persona que admiro, que ha sido un ejemplo durante toda mi vida, que ha dado todo por mí y mi hermana. Ha dedicado su vida para nosotros y eso es lo más importante. Ella es la razón por la que hago esto hoy”, dijo Zayas, quien en el 2019 firmó un contrato de promoción con Top Rank cuando apenas tenía 16 años.

PUBLICIDAD

Castro es consciente de que su hijo tiene un talento especial como atleta. Por ello, lo ha apoyado desde el primer día para que iniciara su carrera en el boxeo rentado a tan corta edad.

Desde que debutó en octubre de 2019, Zayas ha ganado por nocaut tres de los cuatro combates que ha realizado a nivel rentado.

Mami es mi todo. Es la persona que admiro, que ha sido un ejemplo durante toda mi vida, que ha dado todo por mí y mi hermana. Ha dedicado su vida para nosotros y eso es lo más importante -Xander Zayas / Boxeador profesional

“Es un cambio del cielo a tierra ir de niño a hombre en un brinco, pero es una decisión que él tomó desde niño y mi deber como madre siempre ha sido apoyarlo, llevarlo por el buen camino, darles buenos consejos y estar con él en todo momento”, compartió Castro.

Cuando Xander le comunicó el camino que deseaba seguir, ¿dio el sí enseguida, tuvo que pensarlo o trató de convencerlo de que podía perseguir otra carrera?

“Como estamos en esto desde que tiene cinco años, cuando sale con la iniciativa de que quiere ser profesional, que esto es lo que quería hacer, fue como a los 12 años. Lo veía superlejos, decía que para eso faltaba mucho. Cuando en el 2019 surgió que la Federación Internacional de Boxeo cambió las reglas para las Olimpiadas, surge la iniciativa por parte de él. Estuve a la defensiva porque mi prioridad es que terminase la escuela y quería que tuviera una adolescencia normal como cualquier otro joven. Que pudiera ir a fugas escolares, a road trips. Una vida normal. Pero surgió la oportunidad y no tenía otra cosa en la mente que llegar a Top Rank. Se sentó conmigo y me dijo de la oportunidad, pero yo no quería porque era estar con los grandes, ya no sería un niño. Lo único que le pedí fue que terminara la escuela. No quería que fuera a homeschool porque me interesaba que fuera a su baile de graduación, que compartiera con sus amigos”.

PUBLICIDAD

Contar con la bendición de su madre era importante para Xander.

“Mi sueño es ser campeón mundial y una gran estrella en el boxeo. Creo que era importante porque sentí que podía tocar el cielo. El apoyo de ella, mi papá y mi hermana es todo lo que necesito para lograr lo que quiero, pero más el de mamá porque ella se ha sacrificado por nosotros. Ella ha hecho muchas cosas para nosotros estar donde nos encontramos”, sostuvo.

¿Todavía lo mima, le busca la vuelta?

“Sí. A veces no se deja porque una vez llegan a cierta edad como que no. Cuando se baja del carro en el gimnasio, sabe que me tiene que dar un beso, no importa quién esté en los alrededores. Esas cosas no cambian. Sigue siendo mi niño y lo sigo añoñando cada vez que viene donde mí. Cuando estoy viendo televisión se me tira encima, aprovecho para darle besos y abrazos hasta que se le quita”.

Xander todavía está comenzando su carrera, ¿está preparada para cuando llegue el momento que sea una estrella decir que él les pertenece a todos?

“Siento que estoy lista. Actualmente tiene una gran fanaticada y siempre le estoy aconsejando porque ahora hay personas y niños que lo siguen. De hecho, cuando vamos a torneos de boxeo, vemos niños con el pelo azul. Le digo que es un ejemplo”.

¿Qué le gustaría que Xander le obsequiara para el Día de las Madres?

“No soy de pedir, pero que mantengan la casa limpia y me cocinen un día”.

PUBLICIDAD

La pandemia por el virus COVID-19 ha tenido como efecto que Xander pase más tiempo en la casa en lugar de cumplir con compromisos como asistir a carteleras de Top Rank para promover su imagen.

“Durante este tiempo, mi esposo se ha mantenido trabajando y la mayor parte de los días la paso con Xander y su hermana. Hemos desarrollado actividades en la casa, tienen un canasto de baloncesto, juegos de mesa”, concluyó.