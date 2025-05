Desde que el boxeador boricua Xander Zayas tenía unos cinco años imaginó la noche en la que pelearía por un título mundial.

A menos de dos meses de cumplir ese anhelo, el púgil puertorriqueño disfruta la cuenta regresiva hacia la reyerta más importante de su joven carrera.

“Hay una emoción, es algo bonito. Que ya literalmente esté a ocho semanas de mi primera oportunidad por el título del mundo, es algo que me demuestra a mí que puedo mirar atrás y decirle a ese niño de cinco o seis años cuando empecé, que todavía no lo hemos logrado, pero que estamos mucho más cerca de lo que antes estábamos”, compartió Zayas, de 22 años, en una entrevista telefónica con Primera Hora .

PUBLICIDAD

“Yo sabía que el 2025 iba a ser mi año, aquí se me da de nuevo otra oportunidad de que sea así”, agregó.

Zayas se subirá al ensogado el próximo 26 de julio en el Theather del Madison Square Garden, de Nueva York, para medirse al mexicano Jorge García Pérez por el campeonato superwélter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El peleador admitió a este medio que batallar por un título del mundo luego de su pelea número 20 fue justo lo que siempre se propuso.

“Siempre lo dije, no quería pelear por un título del mundo antes de las 20 peleas. Lo hago a mi pelea 22”, aseguró, convencido de que el compromiso llegó en el momento y lugar correcto para validar su trabajo constante.

“Esta pelea, fuera de ser dedicada a mi familia y a mi equipo de trabajo, es dedicada a mí. (Para) dejarme saber una vez más que con el trabajo duro, con el enfoque, con la dedicación, yo puedo ser campeón en cualquier división que toque”.

“Si no está roto no hay que cambiarlo”

Zayas -con 21 victorias y 13 anestesiados- mantiene su enfoque y fórmula que lo han guiado a su invicto.

Para este combate, el boricua no va a alterar su esquina con algún miembro nuevo para afinar detalle alguno.

“Yo soy fiel creyente, que si no está roto no hay que cambiarlo, y mi equipo ha trabajado superbién por 21 peleas. No creo que haya falta ningún tipo de cambio”, mencionó, al agregar que lo distinto sería los sparrings partner, que se adapten a las características de su rival.

PUBLICIDAD

El cambio significativo de cara a su próximo compromiso es la prolongación de su campamento. Su preparación de 12 semanas es el acuartelamiento más largo que ha realizado hasta entonces.

Para peleas previas habría separado de 10 o como mucho 11 semanas para aclimatarse.

“Es simplemente para hacer varios ajustes, para estar más preparado para este combate”, dijo que Zayas, concentrado en el estado de Florida, donde ha hecho toda su carrera profesional debido a que no ha experimentado la necesidad de cambiar de escenario.

A la fecha, ya ha comenzado los trabajos físicos que benefician su fuerza, rapidez y la explosividad. La mente manifestó, siempre ha estado presente. Los guanteos y la nutrición se incorporarán la próxima semana.

Durante esta etapa también ha contado con la compañía de su compatriota Yankiel Ríos, otro boxeador que se prepara para algún compromiso que lo acerque a una pelea por una faja global, dijo Zayas.

En un “calorcito chévere”, Ríos se entrena con Zayas por invitación del manejador de ambos, Peter Kahn.

“Me encanta tener a alguien con la experiencia de Yankiel porque, a pesar de que no somos el mismo peso, se aprenden ciertas cosas. Yo también intento dar mi consejo cuando puedo y pienso que dos mentes maestras trabajan mejor que una”, aseveró.

“Todo”

A preguntas de este diario sobre qué tiene Zayas que lo pudieran hacer lucir superior al peleador mexicano (33-4, 26 KO’s), el boricua no dudo en responder en mayúsculas “todo”.

“El boxeo, el contraataque, la defensa, el ataque, la rapidez, la explosividad, el IQ dentro del cuadrilátero y la esquina. Creo que lo tengo todo para superar a Jorge García Pérez", afirmó.

PUBLICIDAD

No obstante, el peleador puertorriqueño reconoció que García no solo irá al ring a cobrar un dinero, sino que también tiene el mismo deseo de coronarse campeón del mundo.

Entre las fortalezas de azteca, Zayas destacó los buenos golpes al cuerpo y las combinaciones de tres o cuatro impactos. Xander considera que tiene ventaja porque García Pérez es un out-boxer, - peleador que se echa constantemente para atrás-. Lo ideal sería pelearle de frente.

La confianza en sí mismo es total.

“El 26 de julio Puerto Rico tendrá un nuevo campeón del mundo y seguiremos haciendo historias en el boxeo”.

Zayas viene de noquear al alemán Slawa Sponer en el noveno asalto el pasado febrer. Mientras, García Pérez, en su último pleito el pasado abril, acabó con el invicto de Charles Conwell.

Frustración por Sebastián Fundora

En un principio, Zayas enfrentaría al entonces campeón Sebastián Fundora, pero el estadounidense incumplió con su obligación de realizar una defensa obligatoria ante el boricua, quien fue designado como retador mandatario de la OMB en marzo.

Fundora declinó la pelea luego de anunciar una revancha ante Tim Tszyu. El cinturón superwélter quedó disponible después de que la OMB despojó al estadounidense del título.

“Fue un poco frustrante al principio, porque yo quería pelear con el campeón del mundo, arrebatarle los títulos al campeón del mundo. Pero al mismo tiempo sé y entiendo que esto es un negocio”, admitió.

“Probablemente, la oferta de Tim Tszyu le hacía más sentido a él económicamente y fue una buena pelea la primera, yo pienso que la segunda será igual”.

Zayas superó el cambio “de un tipo al otro” porque reconoció de inmediato que el mexicano sería su contrincante.