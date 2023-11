Xander Zayas lanzó una advertencia en la dirección del español Jorge Fortea, quien el 9 de diciembre intentará terminar con el invicto del boxeador puertorriqueño.

“Los primeros 17 rivales han dicho lo mismo, que soy un niño, que no estoy preparado para este nivel. La vida se basa en eso, de que duden de uno, pero a todos les he demostrado lo contrario y esta vez no será distinto”, dijo Zayas (17-0, 11 KO) desde su hogar en Sunrise , Florida.

“Quiero que(Fortea) venga motivado para dejarle saber a él y al mundo lo que uno puede lograr cuando se trabaja duro y con un propósito”, agregó.

Zayas enfrentará a Fortea (24-3-1, 9 KO) como parte de la cartelera que Top Rank presentará en el Charles F. Dodge City Center en Pembroke Pines, Florida. El duelo será a un máximo de 10 asaltos en las 154 libras.

“Estoy emocionado y feliz. Físicamente me siento en el tope de lo que ha sido mi carrera y mentalmente contento. Estamos en un buen lugar y preparando los últimos toques. Voy a dejarle saber a la gente el nivel en que me encuentro. Que vengo por todo y a plantar mi nombre entre los contendientes de la división (154 libras)”, afirmó el joven de 21 años. “Me encuentro donde quiero estar, seguir creciendo y que la familia esté bien”.

Fortea representa el oponente de mayor experiencia que Zayas ha enfrentado. El español tiene 28 compromisos en el boxeo rentado.

“Siempre ha sido una lucha de quién lo quiere más. Llegará un punto donde hay que ajustar la pelea y ser fuerte mentalmente. El que quiera ganar más, vendrá mejor preparado. Para mi pasado pelea, en el papel (Roberto Valenzuela) era peligroso, Fortea tiene experiencia, pero es el rival en el momento indicado”, sostuvo.

Zayas indicó que está al borde de cerrar el campamento de entrenamiento.

“El 99.9% del trabajo ya está hecho. En la última semana se hace el corte de peso. Sabemos que estamos preparados, y el equipo confía en el plan de trabajo para ganarle a la báscula que es la pelea más difícil”, resaltó.

El combate Zayas contra Fortea servirá de aperitivo para la pelea estelar entre Robeisy “El Tren” Ramírez ante el invicto retador mexicano Rafael “El Divino” Espinoza por la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 126 libras.

Ambos combates serán transmitidas en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ a las 11:00 p.m., hora de Puerto Rico.