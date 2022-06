Xander Zayas finalmente descansa en la comodidad de su hogar después de atravesar por un vía crucis durante la última semana que estuvo en Australia.

El púgil puertorriqueño regresó a los brazos de su familia luego de pasar varios días batallando con una severa infección en la garganta que lo forzó a cancelar su participación en la cartelera que la empresa promotora Top Rank presentará el 11 de junio en el Madison Square Garden en Nueva York.

“Ya estoy en el hogar recuperándome”, expresó Zayas desde Sunrise.

El boxeador de 19 años estuvo seis semanas entrenando en Australia para la funcionó pautada en la Gran Manzana. Sin embargo, relató que varios antes de la fecha programada para salir hacia Estados Unidos, comenzaron unos síntomas. Enseguida se comunicó con su familia.

“La primera persona que llamo cuando algo sucede ya sea bueno o malo es mi papa. Era un lunes y me levanté con un alergia, se lo dijo y su respuesta fue que me tomara unas pastillas. Entrené, pero al día siguiente, que era mi último en Australia antes de regresar, no me podia mover. No tenía movimientos, me dolía todo el cuerpo. De ahí fue todo cuesta abajo. Se me cerró la tráquea, no pude comer por cuatro días y perdí siete libras”, compartió Zayas.

BREAKING NEWS: @XanderZayas has been forced to withdraw from his June 11 bout ⬇️ pic.twitter.com/6lRsTsbx8o — Top Rank Boxing (@trboxing) June 1, 2022

“Lo único que pensaba era en sobrevivir, pero no es lo mismo cuando se tiene a la familia al lado”, agregó.

Luego vino la noticia que no quería escuchar, la cancelación de su participación en la función en la víspera de la Parada Nacional Puertoriqueña en Nueva York.

“Me llamaron para decirme que no pelearía y lloré. Al principio estaba molesto por la decisión, pero me lo explicaron y entendí que era lo mejor. La preparación en Australia fue una de las mejores que he realizado, pero estaba débil y sabía que mi sistema no estaría bien para el 11 de junio. Fue una decisión dura, pero la correcta. Todo el trabajo se fue por un risco”, afirmó.

Zayas adelantó que no viajará a Nueva York para estar presente en la cartelera para apoyar a los otros boricuas en el evento.

“Me quedaré en mi casa. Es lo necesario para mi cuerpo descanse, que mi salud mejore y después iniciar la preparación para la próxima. Uno no tiene control de estas cosas, lo único que se puede hacer es reir y seguir hacia adelante. Ya pasó”, dijo.

¿Cuál fue el primer plato de comida que preparó tu mamá?, se le preguntó.

“Me tenía preparado arroz blanco con corned beef. Llegué a la casa a las 10:00 de la noche y ya estaba lista la comida”.