Los días que anteceden una cita con la báscula son los más complicados para los boxeadores. En ocasiones se pasean malhumorados, luchando con esas últimas libras de exceso.

Sin embargo, ese no es el caso del púgil puertorriqueño Xander Zayas, quien enfrentará a Ronald Cruz durante la cartelera que Top Rank presentará el sábado en el Madison Square Garden en Nueva York.

“Trato de pasar la semana bien, relajarme y no tener pensamientos negativos”, dijo Zayas desde la Gran Manzana. “Estoy haciendo los últimos cortes de peso y la preparación mental”.

Zayas aseguró que se encuentra cerca de marcar las 154 libras y que no está preocupado dado que cuenta con un personal para velar su nutrición.

“No se come la misma cantidad que al principio, pero tampoco se deja de comer. El viernes hago mi desayuno, ingiero mucha agua, como galón y medio al día. La estoy pasando bien. La ciencia de esto es que el atleta no pare de alimentarse. Cuando me cocinan es con el propósito que todo sea limpio. Muchas frutas, vegetales, pollo y veces uno que otro marisco”, relató.

Las personas que preparan sus alimentos le presentan a Zayas varias alternativas para escoger.

“Siempre es algo que me complace y como sigo cambiando de alimentos, pues no hay problemas. Me dan a escoger opciones de lo que me gustaría y escojo una. Hacen su magia y el sábado haré la mía en el ring”, destacó.

Zayas adelantó que, por regla general, le tendrán listo un plato con ‘pancakes’ para cuando baje de la báscula el viernes. Además, procura distraerse para no pensar constantemente en el compromiso ante Cruz.

“Trato de pasar la semana bien, relajarme y no tener pensamientos negativos. Paso el tiempo con mi equipo de trabajo escuchando música, viendo peleas viejas de boxeadores que me gustan, y películas. Busco maneras para distraer la mente sin tener que pensar en todo lo que quiero hacer porque cuando uno lo piensa, no pasa”, concluyó.

Los participantes del evento tendrán encuentros con los medios el jueves a las 12:00 del mediodía y los pesajes comenzarán el viernes a la 1:00 p.m.