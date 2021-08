La idea de una pelea de exhibición entre el puertorriqueño Miguel Cotto y el mexicano Juan Manuel Márquez ha sido descartada.

Los inconvenientes para encontrar un lugar, así formalizar unos acuerdos con las empresas que venden boletos, esfumó la posibilidades de que los excampeones mundiales de boxeo se enfrenten en un combate amistoso. Originalmente, se anunció que sería el pasado junio, pero fue aplazado para julio y, luego, octubre.

Sin embargo, Héctor Soto, de H2 Entertainment, afirmó que ya no será realidad.

“En nuestra agenda, no está”, dijo Soto a este medio. “No está en el panorama. Está la intención de ambos, pero ya Miguel no lo hará. Estamos inmersos en las bienes raíces y en otras cosas. Miguel se mantiene entrenando, pero no con miras a pelear nuevamente”, agregó.

PUBLICIDAD

El pasado marzo, Cotto y Márquez revelaron que estaban afinando los detalles para un combate en la modalidad de exhibición. El mismo sería a ocho asaltos de dos minutos, con guantes de 14 onzas y sin caretas protectoras.

“Eso lo estaba trabajando una compañía de inversionistas, pero no se hará. Ya no va, eso se acabó”, reiteró Soto.

Por lo pronto, Miguel Cotto Promotions continúa buscando espacios para colocar a sus púgiles. Danielito Zorrilla formará parte de la cartelera del 11 de septiembre en el Staples Center en Los Ángeles, California, donde Oscar de la Hoya enfrentará a Vitor Belfort. Zorrilla arriesgará el cinturón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el mexicano Pablo César Cano (33-7-1, 23 KO).

El duelo del pasado 14 de agosto fue pospuesto debido a que Cano confrontó problemas con el visado.