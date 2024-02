Yankiel Rivera ya se encuentra en Orlando, Florida, para el compromiso del sábado ante el mexicano Andy Dominguez.

El pleito formará parte de la cartelera que Matchroom Boxing presentará en el Caribe Royale Orlando donde el también puertorriqueño Edgar Berlanga enfrentará el irlandés Padriag McCrory en un duelo de súper medianos (168 libras).

Rivera (4-0, 2 KO) y Dominguez (10-0, 6 KO) disputarán las vacantes fajas regionales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 112 libras. Para Rivera, será su primera experiencia a 10 asaltos.

“Es un paso más que adelanta mi carrera para tocar las puertas a un título del mundo. Ganando esta pelea me clasificaría en los primeros cinco de la división”, afirmó Rivera desde Orlando.

“La empresa (Matchroom Boxing) confía en mi y por eso me pone estos retos. Me llevan un poco acelerado por mis experiencia en el boxeo aficionado. Me preparé bien, tengo una condición excelente porque sabía de la calidad del rival”, dijo.

Rivera no pelea desde el pasado junio cuando superó a Christian Robles por decisión unánime luego de ocho episodios.

“Loco que sea el sábado para pelear. Tuve un campamento genial, super bueno e interesante. Estuve un mes en Orlando trabajando con Javier Centeno, el entrenador de Xander Zayas y regresé a Puerto Rico para terminar el campamento. Entiendo que ha sido el mejor”, detalló. “Hubo mucho tiempo para hacer el campamento bien gracias pude hacer buenos guanteos porque hay muchos muchachos que tienen compromisos para estas fechas”, explicó.

Por otro lado, Rivera confía que Matchroom Boxing le de paso a la idea de presentar una cartelera en Puerto Rico durante el verano y sea parte del evento, posiblemente, con Subriel Matías como estelar.

“La bola está corriendo. Nos beneficia a todos que quieran hacer una cartelera en Puerto Rico. Ahora tienen formados a otros puertorriqueños, así que ya pueden hacer una cartelera para que nos incluyen. Entiendo que no habrá problemas que ocurra siempre que todo salga bien en esta (Dominguez)”, aclaró.