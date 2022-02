Yankiel Rivera decidirá antes de que culmine febrero que ruta tomará su carrera en el boxeo.

El púgil de 24 años sostuvo que el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) le presentó una oferta para continuar en el Equipo Nacional de Boxeo para representar a la isla en eventos internacionales durante el actual ciclo, sin embargo, también considerará otras alternativas.

“Había llegado a un acuerdo con el Copur porque querían que me quedara otro ciclo. Mis intenciones eran debutar como professional y en el Copur dijeron que me permitirían hacerlo y seguir como aficionado representado a Puerto Rico”, explicó Rivera, quien fue el único boxeador boricua que clasificó a los pasados Juegos Olímpicos en Tokío, Japón.

Rivera adelantó que tiene en agenda una reunión con los directivos del Copur para discutir los pormenores antes de decidir.

“Quiero saber si podrán cumplir porque el sueldo es bueno. Si ese es el caso, me quedo, pero si no, me voy. En el Copur me ofrecieron una buena mensualidad y por ese lado me conviene, pero quiero que todo esté bien. Espero antes de que termine febrero tener una decisión”, dijo.

Rivera indicó que también le atrae la idea de que en un periodo corto de tiempo podría estar en posición para pelear por una faja mundial en las 108 libras.

“Por mi división, en dos años puedo estar peleando por un título del mundo y haciendo un poco más de dinero. Sería difícil porque tendría que cumplir con el Copur. Estaré analizando todo”, concluyó.