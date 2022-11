El peso mosca Yankiel Rivera finalmente tendrá su debut en Puerto Rico el 19 de noviembre cuando participe en la cartelera de boxeo que tendrá como escenario la cancha Rubén Zayas Montañéz en Trujillo Alto.

Rivera (1-0, 1 KO) tendrá como rival al chileno Ramón Velásquez a un máximo de seis asaltos.

“Estoy contento porque quería que mi debut fuera en Puerto Rico, pero no fue así y ahora tendré la oportunidad de pelear frente a mi gente”, sostuvo Rivera.

El primer combate del púgil puertorriqueño ocurrió el pasado septiembre en Barranquilla, Colombia. Rivera noqueó a José Antonio Jiménez en el primero asalto. Espera que Velásquez presente mejor oposición.

“Que por lo menos no sea para la primera pelea. No quiero que dure un solo asalto porque aún no puedo decir que he sentido los guantes de ocho onzas. Que Velásquez salga a pelear, que sea competitiva y me haga pensar”, sostuvo.

Rivera compartió que aprovechó un reciente viaje a Las Vegas, Nevada, para darle continuidad a su preparación para Velásquez.

“Estuve por allá, pero no de campamento. Un amigo cercano se casaba, me regaló los pasajes y cuadré para entrenar durante el viaje para no perder esos cuatro días en Las Vegas. Usé el gimnasio de Top Rank y fue una experiencia increíble porque es un lugar que han usado tantos campeones mundiales, además de que aprendo porque otras personas dan consejos cuando ven los errores y así uno puede seguir mejorando”, relató.

Rivera, mientras tanto, reveló que no descarta hacer una tercera pelea antes de que concluya el 2022.

“Estoy concentrado en Velásquez, pero si todo sale bien y aparece una oportunidad en diciembre para mediados se analiza y se puede aceptar, se hace. Lo otro sería esperar hasta el 2023″, concluyó.