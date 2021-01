El boxeador puertorriqueño Yomar “The Magic” Álamo (18-0-1, 12 KO) regresará al ring el 5 de marzo para arriesgar el cinturón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 140 libras ante el mexicano Jesús “Barreterito” Beltrán (17-3-2, 10 KO) durante la pelea estelar de la cartelera que tendrá como escenario el Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, el 5 de marzo.

El promotor Félix “Tutico” Zabala indicó mediante una comunicación escrita que se permitirá que espectadores ocupen el 50% de la capacidad del local para honrar los protocolos de salubridad que incluyen distanciamiento social y, además, se requerirá el uso de mascarillas en todo momento.

Álamo ha estado inactivo desde febrero de 2020 debido al virus COVID-19. En su pasado combate, Álamo superó al entonces invicto Kendo “Tremendo” Castañeda.

“Me emocionado volver al ring a mi segundo hogar frente a la gente que siempre me anima”, dijo Álamo. “El 2021 será mi año. Después de esa pelea estaré listo para retos más grandes”.

Beltrán, por su parte, bajará de categoría para medir fueras con Álamo.

“En la pasada pelea en Telemundo, cedí demasiadas libras que me costaron”, sostuvo Beltrán. “He estado entrenando desde el año nuevo ahora que regreso a mi peso natural donde me siento más fuerte. Mi meta es llevarme el título de regreso para México”.