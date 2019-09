Alemania sigue retrocediendo en ranking FIFA Por The Associated Press 09/19/2019 |11:47 a.m.

El arquero alemán Manuel Neuer durante el partido ante Holanda por las eliminatorias de la Eurocopa en Hamburgo, Alemania, el viernes 6 de septiembre de 2019. (AP / Martin Meissner)

El campeón del mundo del 2014 ha descendido al puesto 16 y ello podría afectarle en sus pareos para las eliminatorias a la Copa Mundial del 2022.

ZÚRICH. Alemania retrocedió otro puesto y quedó en el 16to peldaño del ranking de selecciones de la FIFA, en el que Bélgica sigue al frente. Como el 11mo mejor equipo de Europa en el escalafón, Alemania corre peligro de terminar en el segundo bombo y tener que enfrentar a un rival más difícil cuando se realice el sorteo para las eliminatorias de la Copa Mundial de 2022, probablemente el año próximo. Los campeones del Mundial de 2014 perdieron ante Holanda en las eliminatorias de la Eurocopa de 2020. Los holandeses ascendieron tres plazas y ocupan la 13ra plaza. Italia también desplazó a Alemania y se ubicó 15to. En la parte alta, Bélgica es escoltada por Francia, el campeón mundial de 2018, que intercambio lugares con el tercero Brasil. Inglaterra permanece en el cuarto sitio y Portugal, vigente campeón de Europa, escaló un puesto para situarse quinto. Entre los sudamericanos, tanto Uruguay como Colombia descendieron un lugar y figuran sexto y noveno, respectivamente. Argentina se mantiene en el décimo puesto, mientras que Chile cayó tres lugares al 17mo. Perú (19), Venezuela (26), Paraguay (40), Ecuador (65) y Bolivia (72). México lidera al contingente de la CONCACAF como 12do y Estados Unidos subió un puesto para quedar 21ro. Más atrás aparecen Costa Rica (43), Jamaica (47), Honduras (67), El Salvador (72), Canadá (75), Curazao (76) y Panamá (77). El nuevo formato de las eliminatorias para Qatar 2022 establece que los primeros seis de la CONCACAF en el escalafón de la FIFA disputarán la ronda final que dará los tres pasajes directos al Mundial. El cuarto disputará con el ganador de otra eliminatoria simultánea regional el boleto para un repechaje.