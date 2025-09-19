Los boletos para el partido amistoso de fútbol entre Argentina, campeón del mundo, y Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago, Illinois, el 13 de octubre salieron a la venta hoy, viernes, en Ticketmaster.com y VenTickets.com.

El juego marcará la primera vez que estas dos selecciones se enfrentan y dará inicio a la gira de la Albiceleste en Estados Unidos antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por esto, se espera una gran demanda para estas entradas en un estadio con capacidad para 61,500 espectadores.

Bajo el liderazgo del entrenador en jefe Lionel Scaloni , Argentina traerá su generación dorada encabezada por Lionel Messi, junto a otras estrellas como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi, Emiliano “Dibu” Martínez y otros talentos destacados.

Para Puerto Rico, este encuentro representa un hito histórico. El “Huracán Azul” se medirá al mejor equipo del mundo en uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos. Puerto Rico irá con una nueva generación llena de ambición y orgullo, que incluye a figuras como Jeremy de León, Leandro Antonetti y Ricardo Rivera.