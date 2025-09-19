La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) informó este miércoles el inicio de una alianza estratégica con el cantante de música urbana Rauw Alejandro en un esfuerzo conjunto por impulsar el desarrollo de este deporte en la isla.

Este convenio, que promociona el lanzamiento del próximo álbum del artista “Cosa Nuestra: Capítulo 0” en septiembre del 2026, tiene como objetivo fortalecer el crecimiento de jugadores y jugadoras en todas las categorías, mediante iniciativas orientadas a la formación, capacitación y promoción de nuevos talentos.

“Para la Federación, este convenio representa el inicio de una valiosa alianza que no solo fortalece nuestra institución, sino que también se alinea con nuestra misión de generar impacto positivo en la vida de miles de jóvenes a través del fútbol. Agradecemos a Rauw Alejandro y a todo el equipo de ‘CosaNuestra: Capítulo 0’ por sumarse a este compromiso con el deporte y con Puerto Rico”, expresó el presidente de la FPF, Iván Rivera, en un comunicado de prensa.

Con este nuevo acuerdo, la FPF reafirma su compromiso de continuar creando alianzas estratégicas sostenibles con el tiempo, que contribuyan al desarrollo sostenible del fútbol puertorriqueño, y que ayuden a transformar sueños nacidos en una cancha, en realidades que enorgullezcan a todo el país.